Αγρίνιο: Παραδόθηκε 40χρονος για ληστεία σε βενζινάδικο

Εξελίξεις υπάρχουν σχετικά με τη ληστεία σε πρατήριο υγρων καυσίμων σημειώθηκε την Τετάρτη 25 Μαρτίου, στο Αγρίνιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην Αστυνομία πριν λίγη ώρα παρουσιάστηκε 40χρονος που παραδέχθηκε πως είναι ο δράστης της ληστείας, παραδίδοντας μάλιστα το χρηματικό ποσό των 700 ευρώ περίπου, που είχε αποσπάσει με την απειλή μαχαιριού, σύμφωνα με το agriniopress.gr