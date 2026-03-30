Καπελέτο: Κατέληξε ο 30χρονος αναβάτης της μηχανής

Κατέληξε ο δικυκλιστής που είχε τραυματιστεί εξαιρετικά σοβαρά στο τροχαίο που σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας στο Καπελέτο.
Σύμφωνα με πληροφορίες, νεκρός είναι ένας άνδρας περίπου 30 ετών από την Αλβανία -που ζούσε τα τελευταία χρόνια στη Βάρδα. Άφησε την τελευταία του πνοή στο Κέντρο Υγείας της Βάρδα όπου και μεταφέρθηκε.
Ο άτυχος άνδρας τραυματίστηκε βαρύτατα όταν επιχείρησε, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, να κάνει προσέραση από τα δεξιά σε βαρέως τύπου όχημα, χάνοντας τον έλεγχο της μεγάλου κυβισμού μηχανής του.
πηγή patrisnews.com
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr