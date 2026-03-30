Καπελέτο: Κατέληξε ο 30χρονος αναβάτης της μηχανής

Κατέληξε ο δικυκλιστής που είχε τραυματιστεί εξαιρετικά σοβαρά στο τροχαίο που σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας στο Καπελέτο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, νεκρός είναι ένας άνδρας περίπου 30 ετών από την Αλβανία -που ζούσε τα τελευταία χρόνια στη Βάρδα. Άφησε την τελευταία του πνοή στο Κέντρο Υγείας της Βάρδα όπου και μεταφέρθηκε.

Ο άτυχος άνδρας τραυματίστηκε βαρύτατα όταν επιχείρησε, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, να κάνει προσέραση από τα δεξιά σε βαρέως τύπου όχημα, χάνοντας τον έλεγχο της μεγάλου κυβισμού μηχανής του.