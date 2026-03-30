Ζωγράφου: Για ανθρωποκτονία κατά συρροή συνελήφθη ο 54χρονος γιος και αδελφός των δύο γυναικών- Το χρονικό

Συνελήφθη για ανθρωποκτονία κατά συρροή, ο 54χρονος γιος και αδελφός των δύο γυναικών, που βρέθηκαν νεκρές σήμερα το πρωί σε διαμέρισμα στου Ζωγράφου.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, ο 54χρονος ισχυρίζεται ότι οι δύο γυναίκες πέθαναν από μόνες τους πριν από περίπου τρεις μήνες και ότι τις έβαλε στο δωμάτιο σφραγιζόντάς το με στόκο, γιατί δεν ήθελε να μαθευτεί ο θάνατός τους.

Στο μεταξύ, η πρώτη εκτίμηση του ιατροδικαστή είναι ότι οι δύο νεκρές γυναίκες ήταν μέσα στο δωμάτιο για πάνω από ένα μήνα. Αύριο αναμένεται να πραγματοποιηθούν οι νεκροτομές, που θα ρίξουν φως στα ακριβή αίτια θανάτου της 90χρονης μητέρας και της 56χρονης κόρης της.

Αναφορικά με το χρονικό της υπόθεσης, όλα ξεκίνησαν όταν συγγενείς των δύο γυναικών πήγαν στο ΑΤ Ζωγράφου και εξέφρασαν φόβο ότι κάτι κακό τους είχε συμβεί, καθώς είχαν να επικοινωνήσουν μαζί τους για περίπου τρεις μήνες.

Ακολούθως, αστυνομικοί πήγαν στο διαμέρισμα της οικογένειας όπου ο 54χρονος ισχυρίστηκε ότι οι δύο γυναίκες μένουν σε άλλη διεύθυνση. Ωστόσο, όπως διαπίστωσαν οι αστυνομικοί, ο 54χρονος τους έλεγε ψέματα και επέστρεψαν πάλι στο διαμέρισμα της οδού Κουρσίδη. Κατά τον έλεγχο του διαμερίσματος, όλα ήταν φυσιολογικά εκτός από ένα δωμάτιο του οποίου η πόρτα ήταν σφραγισμένη με στόκο.

Αφού ενημερώθηκε ο εισαγγελέας και έδωσε τη σχετική άδεια, οι αστυνομικοί μπήκαν στο σφραγισμένο δωμάτιο όπου εντόπισαν τις δύο γυναίκες νεκρές, σε προχωρημένη αποσύνθεση.