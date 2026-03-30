Πάτρα: Εργασίες πρασίνου και καθαρισμού στο δημοτικό πάρκινγκ Αγίου Διονυσίου και στην πλατεία Δροσοπούλου- ΦΩΤΟ

Στον δημοτικό χώρο στάθμευσης στην περιοχή του Αγίου Διονυσίου, πραγματοποιούνται σήμερα, από τους εργαζόμενους του Τμήματος Πρασίνου της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Ενέργειας και Πρασίνου και της Διεύθυνσης Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων, Ανακύκλωσης και Μηχανολογικού Εξοπλισμού του Δήμου Πατρέων, εργασίες κοπής χόρτων και βάτων, κλάδεμα δέντρων και απομάκρυνση απορριμμάτων, μπαζών και ογκωδών αντικειμένων που έχουν πεταχτεί σε διάφορα σημεία του χώρου.

Αυτό αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Δήμος και συνεχίζει:

Το επόμενο διάστημα θα πραγματοποιηθούν και εργασίες ασφαλτόστρωσης από την Διεύθυνση Συντήρησης και Αυτεπιστασίας του Δήμου.

Ταυτόχρονα σήμερα, πραγματοποιούνται εκτεταμένες εργασίες συντήρησης πρασίνου στην πλατεία Δροσοπούλου και κατά μήκος των πεζοδρομίων της οδού Αθηνών, από το ύψος του υπεραστικού ΚΤΕΛ μέχρι και την διασταύρωση με την Πέντε Πηγαδίων.