Μέση Ανατολή: Τουρκία - Αναχαίτιση βαλλιστικού πυραύλου από το Ιράν

Ένας μήνας πολέμου συμπληρώθηκε στη Μέση Ανατολή με το Ισραήλ να πλήττει Ιράν και Λίβανο τη στιγμή που η Τεχεράνη απειλεί με πλήγματα σε αμερικανικά κολλέγια του Κόλπου και ο Τραμπ με κατάληψη της νήσου Χαργκ.

17:38

Ιράν: Δεύτερος μήνας blackout στο διαδίκτυο

Η διακοπή πρόσβασης στο διαδίκτυο στο Ιράν εισήλθε στην 31η ημέρα, σύμφωνα με την οργάνωση παρακολούθησης διαδικτύου NetBlocks. Οπως ανέφερε, έχουν συμπληρωθεί περισσότερες από 720 ώρες από τη στιγμή που η χώρα αποσυνδέθηκε ουσιαστικά από το παγκόσμιο διαδίκτυο, με το blackout να συνεχίζεται για δεύτερο μήνα.

Η παρατεταμένη διακοπή ενισχύει τη διάδοση παραπληροφόρησης και προπαγάνδας, τόσο στο εσωτερικό όσο και διεθνώς, καθώς περιορίζεται δραστικά η ροή αξιόπιστων πληροφοριών.

Όσοι δεν έχουν πρόσβαση σε εναλλακτικά μέσα επικοινωνίας, όπως δορυφορικές υπηρεσίες τύπου Starlink –οι οποίες είναι συχνά ακριβές– παραμένουν αποκομμένοι όχι μόνο από τον έξω κόσμο, αλλά και μεταξύ τους, γεγονός που δυσχεραίνει ακόμη και βασικές μορφές συντονισμού και κινητοποίησης.

The Guardian

17:26

Τουρκία: Αναχαίτιση βαλλιστικού πυραύλου από το Ιράν - Ενεργοποιήθηκαν συστήματα του ΝΑΤΟ

Το υπουργείο Αμυνας της Τουρκία ανακοίνωσε ότι βαλλιστικός πύραυλος που εκτοξεύθηκε από το Ιράν αναχαιτίστηκε από συστήματα αεράμυνας του ΝΑΤΟ που είναι ανεπτυγμένα στην Ανατολική Μεσόγειο. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο πύραυλος είχε εισέλθει στον τουρκικό εναέριο χώρο πριν εξουδετερωθεί.

Το τουρκικό υπουργείο Αμυνας τόνισε ότι «λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα με αποφασιστικότητα και χωρίς δισταγμό απέναντι σε κάθε απειλή που στρέφεται κατά της επικράτειας και του εναέριου χώρου της χώρας».

17:25

Χάιφα: Πλήγμα με πύραυλο σε εγκατάσταση της Bazan

Η ισραηλινή εταιρεία Bazan Group ανακοίνωσε ότι εγκαταστάσεις της στον κόλπο της Χάιφα επλήγησαν από πυραυλική επίθεση. Σύμφωνα με την εταιρεία, ο πύραυλος χτύπησε την οροφή δεξαμενής αποσταγμάτων, διευκρινίζοντας ότι οι ζημιές δεν είναι ουσιαστικές και δεν επηρεάζουν τη λειτουργία των εγκαταστάσεων. Παράλληλα, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ή θύματα από το περιστατικό.

17:11

Ρούμπιο: Το ιρανικό καθεστώς είναι το βασικό πρόβλημα - Ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγής ηγεσίας

Ο Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι το «θεοκρατικό καθεστώς» που κυβερνά το Ιράν αποτελεί το θεμελιώδες πρόβλημα της χώρας, επαναλαμβάνοντας τη σκληρή στάση της Ουάσιγκτον απέναντι στην ιρανική ηγεσία.

Σε συνέντευξή του στο ABC News, ο Ρούμπιο ανέφερε ότι οι ΗΠΑ θα υποδέχονταν θετικά μια νέα ηγεσία με πιο «θετικό όραμα» για το μέλλον του Ιράν, ωστόσο τόνισε ότι η Ουάσιγκτον είναι προετοιμασμένη «για το ενδεχόμενο, ίσως και την πιθανότητα» αυτό να μη συμβεί.

Οι δηλώσεις του έρχονται μετά την τοποθέτηση Τραμπ, ο οποίος υποστήριξε ότι έχει ήδη επιτευχθεί «αλλαγή καθεστώτος» στο Ιράν, καθώς πολλοί από τους ανώτατους ηγέτες της χώρας σκοτώθηκαν σε αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις.

17:09

Ο εμίρης του Κατάρ έφτασε στην Τζέντα

Ο σεΐχης Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ Θάνι έφτασε στην Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης της χώρας.

17:04

Ρούμπιο: Οι τέσσερις στόχοι της επιχείρησης κατά του Ιράν

Ο Μάρκο Ρούμπιο παρουσίασε τους βασικούς στόχους της αμερικανικής επιχείρησης κατά του Ιράν, τονίζοντας ότι πρόκειται για σαφώς καθορισμένο στρατιωτικό πλαίσιο.

Οπως ανέφερε, οι στόχοι είναι:

Η καταστροφή της ιρανικής αεροπορίας.

Η καταστροφή του ναυτικού του Ιράν.

Η δραστική αποδυνάμωση της δυνατότητας εκτόξευσης πυραύλων.

Η καταστροφή των βιομηχανικών εγκαταστάσεων παραγωγής.

16:44

Η Ισπανία απαγορεύει τη διέλευση αμερικανικών στρατιωτικών αεροσκαφών

Η Ισπανία ανακοίνωσε ότι κλείνει τον εναέριο χώρο της για αμερικανικά αεροσκάφη που εμπλέκονται στις επιθέσεις κατά του Ιράν, εντείνοντας τη διπλωματική ένταση με τις ΗΠΑ.

Η υπουργός Αμυνας Μαργαρίτα Ρόμπλες δήλωσε ότι η κυβέρνηση αρνήθηκε να «εξουσιοδοτήσει τόσο τη χρήση στρατιωτικών βάσεων όσο και τη χρήση του εναέριου χώρου για ενέργειες που σχετίζονται με τον πόλεμο».

Η απαγόρευση χρήσης των στρατιωτικών βάσεων είχε ανακοινωθεί ήδη από τις αρχές Μαρτίου, προκαλώντας τότε την αντίδραση Τραμπ, ο οποίος είχε απειλήσει με εμπορικά αντίποινα κατά της Ισπανίας.

Ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ έχει χαρακτηρίσει τις επιθέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν «απερίσκεπτες και παράνομες».

16:19

Στενά του Ορμούζ: Ελάχιστη διέλευση πλοίων εν μέσω κρίσης

Η ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ παραμένει εξαιρετικά περιορισμένη, καθώς μόλις τρία πλοία διέσχισαν την περιοχή σήμερα, σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας ναυτιλιακής ανάλυσης Kpler. Πριν από την έναρξη του πολέμου, περίπου 140 εμπορικά πλοία διέρχονταν καθημερινά από το στρατηγικής σημασίας πέρασμα, σύμφωνα με το Joint Maritime Information Centre.

Και τα τρία πλοία που καταγράφηκαν σήμερα εξέπεμπαν σήματα ότι διαθέτουν «κινεζική ιδιοκτησία και πλήρωμα», σύμφωνα με τα δημόσια διαθέσιμα δεδομένα θέσης, γεγονός που υποδηλώνει ότι ορισμένα πλοία επιχειρούν να δηλώσουν σύνδεση με την Κίνα προκειμένου να περάσουν με ασφάλεια.

Δύο από τα πλοία ήταν πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων της China Shipping Container Lines, ενώ το τρίτο ήταν φορτηγό πλοίο της Pole Star Shipping Line.

16:17

Λίβανος: Δύο ακόμη κυανόκρανοι του ΟΗΕ νεκροί σε έκρηξη στον νότο

Δύο κυανόκρανοι του ΟΗΕ σκοτώθηκαν στον νότιο Λίβανο, όταν το όχημα στο οποίο επέβαιναν, σε φάλαγγα της ειρηνευτικής δύναμης, επλήγη από έκρηξη, σύμφωνα με έκθεση των Ηνωμένων Εθνών που περιήλθε σε γνώση των New York Times. Από το περιστατικό τραυματίστηκαν και άλλοι κυανόκρανοι.

15:45

Ισραήλ: Νέοι βομβαρδισμοί στη Βηρυτό και στον νότιο Λίβανο

Το Ισραήλ επανέλαβε τους βομβαρδισμούς στα νότια προάστια της Βηρυτού, ενώ συνέχισε τις αεροπορικές επιδρομές στον νότιο Λίβανο, με μία από αυτές να πλήττει στρατιωτικό φυλάκιο και να σκοτώνει έναν στρατιώτη.

Δύο πλήγματα έπληξαν τα νότια προάστια της Βηρυτού, εκ των οποίων το ένα στόχευσε διαμέρισμα σε πολυκατοικία, σύμφωνα με φωτογράφο του AFP. Μετά την επίθεση, ένοπλοι της Χεζμπολάχ επέβαλαν ζώνη ασφαλείας στην περιοχή.

Πηγή ασφαλείας δήλωσε στο AFP ότι τρία μέλη της Χεζμπολάχ σκοτώθηκαν και άλλα τρία τραυματίστηκαν. Αυτόπτης μάρτυρας, που δεν θέλησε να κατονομαστεί, ανέφερε ότι τα θύματα απομακρύνθηκαν από το σημείο μετά το πλήγμα.

15:32

Ιράκ: Κίνδυνος ρήξης με αραβικές χώρες λόγω επιθέσεων φιλοϊρανικών ομάδων

Στη σκιά του πολέμου, οι έρημοι του Ιράκ έχουν μετατραπεί σε πεδίο ενός παράλληλου μετώπου, καθώς ένοπλες ομάδες που συνδέονται με το Ιράν εξαπολύουν επιθέσεις προς χώρες της Αραβικής Χερσονήσου.

Drones και πύραυλοι εκτοξεύονται τακτικά από ιρακινό έδαφος, διασχίζοντας τον ουρανό με κατεύθυνση προς κράτη του Κόλπου, την ώρα που η κυβέρνηση στη Βαγδάτη δυσκολεύεται να περιορίσει τη δράση των ομάδων αυτών.

Η κλιμάκωση των επιθέσεων έχει προκαλέσει σοβαρή διπλωματική κρίση, θέτοντας σε δοκιμασία τις σχέσεις που το Ιράκ είχε επιχειρήσει να αποκαταστήσει με τους γείτονές του τα τελευταία χρόνια.

Αντιμέτωπο με τον κίνδυνο περιφερειακής απομόνωσης, το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράκ τόνισε ότι η ασφάλεια των αραβικών χωρών αποτελεί «αναπόσπαστο μέρος» της εθνικής ασφάλειας της χώρας.