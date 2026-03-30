Πασχαλινά αυγά: Πόσο θα πληρώσουμε φέτος τα σοκολατένια

Σοκολατένια πασχαλινά αυγά για όλα τα γούστα και όλα τα πορτοφόλια στην αγορά, με τις τιμές να ξεκινούν από τα 7 ευρώ/τεμάχιο.

Η τιμή ανά κιλό έχει ένα εύρος από 25 έως 45 ευρώ.

Παράγοντες της αγοράς υπογραμμίζουν ότι οι τιμές στα πασχαλινά αυγά από σοκολάτα δεν έχουν αλλάξει σε σχέση με πέρυσι, μ’ ένα μεσαίο μεγέθους (περίπου 300 γρ., με διακόσμηση) να κοστίζει 12 ευρώ.

Ωστόσο, η τελική τιμή εξαρτάται από το μέγεθος και τη διακόσμηση. Το καλό νέο είναι ότι οι τιμές του κακάο στις διεθνείς αγορές έχουν πέσει, επηρεάζοντας το τελικό κόστος στα σοκολατένια πασχαλινά αυγά. Την ίδια στιγμή, όμως, υπάρχει ο παράγοντας του αυξημένου ενεργειακού κόστους για τις βιοτεχνίες λόγω του πολέμου στο Ιράν που συνεχίζεται με αμείωτη ένταση.

Επομένως, το καλύτερο που έχουν να κάνουν οι καταναλωτές, είναι η έρευνα αγοράς, συγκρίνοντας τιμή και ποιότητα, πριν αγοράσουν σοκολατένια αυγά και πασχαλινά κουνελάκια.

Πάντως, με βάση την εικόνα που διαμορφώνεται στην αγορά, οι νονοί αναμένεται να βάλουν και φέτος βαθιά το χέρι στην τσέπη, προκειμένου να πάρουν λαμπάδες και σοκολατένια πασχαλινά αυγά για τα βαφτιστήρια τους.