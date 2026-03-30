«Ζόρικη κι επικίνδυνη» η κακοκαιρία Erminio: Έρχεται φορτωμένη με καταιγίδες, χιόνια και μποφόρ

Η κακοκαιρία Erminio θα φέρει βροχές και καταιγίδες σε όλη τη χώρα την Τετάρτη 1η και την Πέμπτη 2 Απριλίου 2026

Η κακοκαιρία Erminio έρχεται «φορτωμένη» με βροχές και καταιγίδες που θα επηρεάσουν το μεγαλύτερο μέρος της χώρας για το διήμερο (1-2/4). Τα πρώτα φαινόμενα θα αρχίσουν να εκδηλώνονται ήδη από την Τρίτη και στη συνέχεια οι άνεμοι θα φτάσουν τα 10 μποφόρ, χιόνια θα πέσουν στα ορεινά, ενώ η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε κόκκινη προειδοποίηση για περιοχές, μεταξύ των οποίων είναι και η Αττική. Ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας προειδοποίησε για την Αττική ενώ η Νικολέτα Ζιακοπούλου προβλέπει κύματα πέντε μέτρων στα Δωδεκάνησα εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων. Η μετεωρολόγος της ΕΡΤ περιέγραψε πως η Ελλάδα θα επηρεαστεί από δύο βαρομετρικά χαμηλά, από Ιταλία και Αφρική. Ταυτόχρονα ο Γιώργος Τσατραφύλλιας προειδοποίησε για την Αττική σημειώνοντας πως τα προγνωστικά μοντέλα δίνουν ύψη βροχής από 30 έως 90 χιλιοστά, με τα βόρεια και τα ανατολικά να επηρεάζονται περισσότερο. Ο μεγαλύτερος όγκος νερού φαίνεται να πέφτει μετά τις μεσημεριανές ώρες μέχρι το βράδυ. «Το εύρος αυτό από μόνο του δεν είναι αμελητέο, όμως το κρίσιμο στοιχείο είναι η ραγδαιότητα. Αν μέρος αυτής της βροχής πέσει σε μικρό χρονικό διάστημα με εντάσεις της τάξης των 20-40 mm ανά ώρα ή και τοπικά υψηλότερες, τότε αυξάνεται σημαντικά η πιθανότητα για αστικές πλημμύρες, υπερχειλίσεις μικρών ρεμάτων και προβλήματα στο οδικό δίκτυο», σημειώνει ο μετεωρολόγος. «Σε ένα ήδη επιβαρυμένο αστικό περιβάλλον όπως η Αττική, τέτοια επεισόδια έντονης βροχόπτωσης μπορούν να δημιουργήσουν επικίνδυνες καταστάσεις, ακόμη κι αν το συνολικό ύψος βροχής δεν φαίνεται τόσο ακραίο», καταλήγει στην ανάρτησή του.

Τα πρώτα φαινόμενα την Τρίτη Σύμφωνα με τα νεότερα προγνωστικά δεδομένα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, κατά τις πρωινές ώρες της Τρίτης (31/3), η κακοκαιρία θα επηρεάσει κυρίως τα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο και τη Δυτική Ελλάδα, ενώ από τις μεσημβρινές ώρες τα φαινόμενα θα επεκταθούν στα βόρεια και κεντρικά ηπειρωτικά τμήματα της χώρας, καθώς και στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου. Μέτριοι και τοπικά ισχυροί νότιοι άνεμοι αναμένονται κυρίως στο Ιόνιο. Στον παρακάτω χάρτη παρουσιάζεται ο αθροιστικός υετός 3-ώρου κατά το διάστημα 15:00 - 18:00 της Τρίτης 31 Μαρτίου 2026. Ξεχωρίζει το ισχυρό βαρομετρικό χαμηλό με κέντρο τη Νότια Ιταλία που αναμένεται να προκαλέσει την επιδείνωση του καιρού στη χώρα μας.

Περαιτέρω επιδείνωση του καιρού αναμένεται την Τετάρτη 1η Απριλίου 2026. Προειδοποίηση για 10 περιοχές Ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας χαρακτήρισε νωρίτερα «ζόρικη» και «επικίνδυνη» την κακοκαιρία Erminio σημειώνοντας πως η Τετάρτη (1/4) θα είναι η πιο δύσκολη μέρα. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, οι περιοχές με τη μεγαλύτερη επιβάρυνση αναμένεται να είναι:



Πιερία - Χαλκιδική

Θεσσαλία - Σποράδες

Βοιωτία - Φθιώτιδα -Εύβοια

Ανατολική και νότια Πελοπόννησος

Νησιά βόρειου και ανατολικού Αιγαίου

Η Νικολέτα Ζιακοπούλου προέβλεψε θυελλώδης ανέμους και έφερε σαν παράδειγμα τα Δωδεκάνησα όπου «θα έχουμε μέση ένταση 10 και 11 μποφόρ, στιγμιαία οι ριπές θα είναι παραπάνω. Θα έχουμε κύματα πέντε και έξι μέτρων». «Σε αυτή την κακοκαιρία δεν αποκλείω καμία περιοχή για πλημμυρικά φαινόμενα αλλά με προβληματίζουν περιοχές σε Πελοπόννησο, Αιγαίο, Στερεά, στη Θεσσαλία που θα βρέχει αδιάκοπα για 24 ώρες», σημείωσε. Και η ίδια προέβλεψε πως η Αττική θα επηρεαστεί την Τετάρτη με βροχές από την αρχή της ημέρας και περαιτέρω επιδείνωση του καιρού από το μεσημέρι.