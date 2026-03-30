Καιρός: Διπλή κυκλογένεση στη Μεσόγειο φέρνει έντονα φαινόμενα στην Ελλάδα, ποιες περιοχές κινδυνεύουν με πλημμύρες

Προειδοποιήσεις Καλλιάνου και Κολυδά

Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις αναμένεται σήμερα Δευτέρα 30 Μαρτίου, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, ωστόσο από το βράδυ της Τρίτης ο καιρός αλλάζει αισθητά, με ισχυρές βροχοπτώσεις, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους έως 10 μποφόρ. Ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος προειδοποιεί για οργανωμένη και ισχυρή κακοκαιρία με αυξημένο κίνδυνο πλημμυρών σε αρκετές περιοχές, ενώ ο Θοδωρής Κολυδάς επισημαίνει ότι η εξέλιξη συνδέεται με διπλή κυκλογένεση στη Μεσόγειο, η οποία ενδέχεται να ενισχύσει σημαντικά τη δυναμική των φαινομένων. Ισχυρή κακοκαιρία την Πρωταπριλιά – Σε επιφυλακή οι αρχές

Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας τίθενται οι αρχές, καθώς σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιάννη Καλλιάνο, οργανωμένο και ισχυρό σύστημα κακοκαιρίας θα επηρεάσει τη χώρα από το βράδυ της Τρίτης, με την Τετάρτη 1 Απριλίου να χαρακτηρίζεται ως η πιο επιβαρυμένη ημέρα. Τα πρώτα φαινόμενα θα εμφανιστούν από το απόγευμα και το βράδυ της Τρίτης στα δυτικά, τα βόρεια και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, με τοπικές βροχές που σταδιακά θα ενταθούν. Την Τετάρτη, το βαρομετρικό χαμηλό θα βρίσκεται σε πλήρη ανάπτυξη πάνω από την Ελλάδα, προκαλώντας γενικευμένες και ισχυρές βροχοπτώσεις. Την Πέμπτη και την Παρασκευή τα φαινόμενα θα συνεχιστούν, αλλά με μικρότερη ένταση. Οι περιοχές που κινδυνεύουν περισσότερο

Σύμφωνα με τον Γιάννη Καλλιάνο, οι περιοχές που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν τα πιο έντονα φαινόμενα και πιθανόν πλημμυρικά επεισόδια είναι: Ανατολική και νότια Πελοπόννησος, κεντρική και ανατολική Στερεά, Αττική, Εύβοια, Σποράδες, ανατολική, νότια και δυτική Θεσσαλία, κεντρική και ανατολική Μακεδονία, καθώς και περιοχές του ανατολικού, βορειοανατολικού και νοτιοανατολικού Αιγαίου.

Θυελλώδεις άνεμοι έως 10 μποφόρ

Οι άνεμοι θα αποτελέσουν βασικό χαρακτηριστικό της κακοκαιρίας. Την Τετάρτη θα πνέουν αρχικά ισχυροί έως θυελλώδεις νότιοι άνεμοι, οι οποίοι σταδιακά στα βόρεια θα στραφούν σε βορείους, κυρίως στο βόρειο Αιγαίο. Οι εντάσεις θα φτάσουν τα 8 με 9 μποφόρ, ενώ τοπικά ενδέχεται να αγγίξουν και τα 10 μποφόρ. Το σενάριο της «μετεωρολογικής βόμβας»

Ο Γιάννης Καλλιάνος επισημαίνει ότι το βαρομετρικό χαμηλό θα αντλήσει μεγάλη ενέργεια από τη θάλασσα. Αν και η πιθανότητα σχηματισμού «μετεωρολογικής βόμβας» – δηλαδή ραγδαίας πτώσης της ατμοσφαιρικής πίεσης – υπολογίζεται στο 25%, η κατάσταση θεωρείται σοβαρή, καθώς τα ύψη βροχής ενδέχεται να ξεπεράσουν τα 100 χιλιοστά μέσα σε 24 ώρες στις πιο επιβαρυμένες περιοχές. Με τον όρο «μετεωρολογική βόμβα» δείχνει αν διαφωνεί ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας, ο οποίος σε ανάρτησή του σημειώνει ότι «την ερχόμενη Τετάρτη 1/4 υπάρχουν ενδείξεις για σημαντική ενίσχυση ενός βαρομετρικού χαμηλού στην περιοχή μας, χωρίς όμως προς το παρόν να πληρούνται τα επιστημονικά κριτήρια για τον χαρακτηρισμό του ως “μετεωρολογική βόμβα”».

Προειδοποίηση Κολυδά – Προσοχή στη Θεσσαλία

Ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς επιβεβαιώνει την αισθητή μεταβολή του καιρού από το απόγευμα της Τρίτης, με αυξημένες νεφώσεις, τοπικές βροχές και όμβρους αρχικά στα δυτικά και βόρεια και στη συνέχεια σε όλη τη χώρα. Από το μεσημέρι της Τετάρτης αναμένονται σποραδικές καταιγίδες, ενώ στα βόρεια ορεινά δεν αποκλείονται και χιονοπτώσεις. Ο ίδιος προειδοποιεί ότι η Θεσσαλία χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, καθώς η δυναμική του συστήματος εμφανίζεται ισχυρή, με μεγάλες εντάσεις ανέμων και φαινομένων.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="el" dir="ltr"> Η ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ<br>Αύριο Δευτέρα 30 Μαρτίου 2026 ο καιρός θα είναι γενικά ήπιος και σχεδόν αίθριος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με λίγες μόνο παροδικές νεφώσεις κυρίως στη Θράκη, το Ιόνιο, το ανατολικό Αιγαίο και από το μεσημέρι στα δυτικά, τα βόρεια ηπειρωτικά και… <a href="https://t.co/rX8Nl5WD8U">pic.twitter.com/rX8Nl5WD8U</a></p>— Theodoros Kolydas (@KolydasT) <a href="https://twitter.com/KolydasT/status/2038207812115804176?ref_src=twsrc%5Etfw">March 29, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Διπλή κυκλογένεση στη Μεσόγειο – Πώς δημιουργείται το επικίνδυνο σύστημα

Σε νεότερη ανάλυσή του, ο Θοδωρής Κολυδάς εξηγεί ότι η ατμοσφαιρική εξέλιξη συνδέεται με μια ιδιαίτερα σπάνια μεταφορά ψυχρών αερίων μαζών από την Ευρώπη προς τη βόρεια Αφρική, φτάνοντας έως τη νότια Αλγερία και περιοχές του Σαχέλ. Οι θερμοκρασίες στη βόρεια Αφρική ενδέχεται να βρεθούν έως και 15 βαθμούς κάτω από τα κανονικά επίπεδα, με τιμές κοντά στους 10 βαθμούς Κελσίου αντί των συνήθων 25 βαθμών. Στο επίπεδο των 500 hPa διαμορφώνεται ανώτερο χαμηλό μέσα στη λεγόμενη «ψυχρή λίμνη», το οποίο διαταράσσει την ατμοσφαιρική κυκλοφορία και μπορεί να προκαλέσει ακόμη και σπάνιες βροχοπτώσεις σε ερημικές περιοχές. Το ψυχρό αυτό απόθεμα, καθώς μετατοπίζεται από τη νότια Αλγερία προς τη Λιβύη, ενδέχεται να οδηγήσει στη δημιουργία δεύτερου βαρομετρικού χαμηλού, πιο κρίσιμου για την Ελλάδα. Σε αντίθεση με το πρώτο σύστημα της κεντρικής Μεσογείου, το δεύτερο χαμηλό θα σχηματιστεί κοντά στις ακτές της Αφρικής, σε περιβάλλον έντονων θερμοβαθμίδων και ισχυρής δυναμικής υποστήριξης από την ανώτερη ατμόσφαιρα. Εφόσον οργανωθεί επαρκώς, θα κινηθεί προς την ανατολική Μεσόγειο μεταφέροντας μεγάλο φορτίο υγρασίας και δημιουργώντας συνθήκες για έντονα και επικίνδυνα φαινόμενα στη χώρα μας. Με άλλα λόγια, η πιθανή ανατροφοδότηση του συστήματος πάνω από τη βόρεια Αφρική θεωρείται το βασικό στοιχείο που μπορεί να ενισχύσει σημαντικά την κακοκαιρία που θα επηρεάσει την Ελλάδα τις επόμενες ημέρες.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="el" dir="ltr">Η ΕΞΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΚΥΚΛΟΓΕΝΝΕΣΗΣ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ <br>Η ατμοσφαιρική εξέλιξη των επόμενων ημερών δεν περιορίζεται μόνο στη δημιουργία ενός οργανωμένου βαρομετρικού χαμηλού στην κεντρική Μεσόγειο. Το στοιχείο που αξίζει ιδιαίτερη προσοχή είναι η εντυπωσιακή κάθοδος πολύ ψυχρών… <a href="https://t.co/19uhaEWuD6">pic.twitter.com/19uhaEWuD6</a></p>— Theodoros Kolydas (@KolydasT) <a href="https://twitter.com/KolydasT/status/2038405380137488698?ref_src=twsrc%5Etfw">March 29, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>