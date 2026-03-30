Καιρός: Διπλή κυκλογένεση στη Μεσόγειο φέρνει έντονα φαινόμενα στην Ελλάδα, ποιες περιοχές κινδυνεύουν με πλημμύρες

Προειδοποιήσεις Καλλιάνου και Κολυδά
Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις αναμένεται σήμερα Δευτέρα 30 Μαρτίου, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, ωστόσο από το βράδυ της Τρίτης ο καιρός αλλάζει αισθητά, με ισχυρές βροχοπτώσεις, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους έως 10 μποφόρ.
Ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος προειδοποιεί για οργανωμένη και ισχυρή κακοκαιρία με αυξημένο κίνδυνο πλημμυρών σε αρκετές περιοχές, ενώ ο Θοδωρής Κολυδάς επισημαίνει ότι η εξέλιξη συνδέεται με διπλή κυκλογένεση στη Μεσόγειο, η οποία ενδέχεται να ενισχύσει σημαντικά τη δυναμική των φαινομένων.
Ισχυρή κακοκαιρία την Πρωταπριλιά – Σε επιφυλακή οι αρχές
Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας τίθενται οι αρχές, καθώς σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιάννη Καλλιάνο, οργανωμένο και ισχυρό σύστημα κακοκαιρίας θα επηρεάσει τη χώρα από το βράδυ της Τρίτης, με την Τετάρτη 1 Απριλίου να χαρακτηρίζεται ως η πιο επιβαρυμένη ημέρα.
Τα πρώτα φαινόμενα θα εμφανιστούν από το απόγευμα και το βράδυ της Τρίτης στα δυτικά, τα βόρεια και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, με τοπικές βροχές που σταδιακά θα ενταθούν.
Την Τετάρτη, το βαρομετρικό χαμηλό θα βρίσκεται σε πλήρη ανάπτυξη πάνω από την Ελλάδα, προκαλώντας γενικευμένες και ισχυρές βροχοπτώσεις. Την Πέμπτη και την Παρασκευή τα φαινόμενα θα συνεχιστούν, αλλά με μικρότερη ένταση.
Οι περιοχές που κινδυνεύουν περισσότερο
Σύμφωνα με τον Γιάννη Καλλιάνο, οι περιοχές που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν τα πιο έντονα φαινόμενα και πιθανόν πλημμυρικά επεισόδια είναι:
Ανατολική και νότια Πελοπόννησος, κεντρική και ανατολική Στερεά, Αττική, Εύβοια, Σποράδες, ανατολική, νότια και δυτική Θεσσαλία, κεντρική και ανατολική Μακεδονία, καθώς και περιοχές του ανατολικού, βορειοανατολικού και νοτιοανατολικού Αιγαίου.
Θυελλώδεις άνεμοι έως 10 μποφόρ
Οι άνεμοι θα αποτελέσουν βασικό χαρακτηριστικό της κακοκαιρίας. Την Τετάρτη θα πνέουν αρχικά ισχυροί έως θυελλώδεις νότιοι άνεμοι, οι οποίοι σταδιακά στα βόρεια θα στραφούν σε βορείους, κυρίως στο βόρειο Αιγαίο.
Οι εντάσεις θα φτάσουν τα 8 με 9 μποφόρ, ενώ τοπικά ενδέχεται να αγγίξουν και τα 10 μποφόρ.
Το σενάριο της «μετεωρολογικής βόμβας»
Ο Γιάννης Καλλιάνος επισημαίνει ότι το βαρομετρικό χαμηλό θα αντλήσει μεγάλη ενέργεια από τη θάλασσα. Αν και η πιθανότητα σχηματισμού «μετεωρολογικής βόμβας» – δηλαδή ραγδαίας πτώσης της ατμοσφαιρικής πίεσης – υπολογίζεται στο 25%, η κατάσταση θεωρείται σοβαρή, καθώς τα ύψη βροχής ενδέχεται να ξεπεράσουν τα 100 χιλιοστά μέσα σε 24 ώρες στις πιο επιβαρυμένες περιοχές.
Με τον όρο «μετεωρολογική βόμβα» δείχνει αν διαφωνεί ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας, ο οποίος σε ανάρτησή του σημειώνει ότι «την ερχόμενη Τετάρτη 1/4 υπάρχουν ενδείξεις για σημαντική ενίσχυση ενός βαρομετρικού χαμηλού στην περιοχή μας, χωρίς όμως προς το παρόν να πληρούνται τα επιστημονικά κριτήρια για τον χαρακτηρισμό του ως “μετεωρολογική βόμβα”».
Προειδοποίηση Κολυδά – Προσοχή στη Θεσσαλία
Ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς επιβεβαιώνει την αισθητή μεταβολή του καιρού από το απόγευμα της Τρίτης, με αυξημένες νεφώσεις, τοπικές βροχές και όμβρους αρχικά στα δυτικά και βόρεια και στη συνέχεια σε όλη τη χώρα.
Από το μεσημέρι της Τετάρτης αναμένονται σποραδικές καταιγίδες, ενώ στα βόρεια ορεινά δεν αποκλείονται και χιονοπτώσεις.
Ο ίδιος προειδοποιεί ότι η Θεσσαλία χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, καθώς η δυναμική του συστήματος εμφανίζεται ισχυρή, με μεγάλες εντάσεις ανέμων και φαινομένων.
Διπλή κυκλογένεση στη Μεσόγειο – Πώς δημιουργείται το επικίνδυνο σύστημα
Σε νεότερη ανάλυσή του, ο Θοδωρής Κολυδάς εξηγεί ότι η ατμοσφαιρική εξέλιξη συνδέεται με μια ιδιαίτερα σπάνια μεταφορά ψυχρών αερίων μαζών από την Ευρώπη προς τη βόρεια Αφρική, φτάνοντας έως τη νότια Αλγερία και περιοχές του Σαχέλ.
Οι θερμοκρασίες στη βόρεια Αφρική ενδέχεται να βρεθούν έως και 15 βαθμούς κάτω από τα κανονικά επίπεδα, με τιμές κοντά στους 10 βαθμούς Κελσίου αντί των συνήθων 25 βαθμών.
Στο επίπεδο των 500 hPa διαμορφώνεται ανώτερο χαμηλό μέσα στη λεγόμενη «ψυχρή λίμνη», το οποίο διαταράσσει την ατμοσφαιρική κυκλοφορία και μπορεί να προκαλέσει ακόμη και σπάνιες βροχοπτώσεις σε ερημικές περιοχές.
Το ψυχρό αυτό απόθεμα, καθώς μετατοπίζεται από τη νότια Αλγερία προς τη Λιβύη, ενδέχεται να οδηγήσει στη δημιουργία δεύτερου βαρομετρικού χαμηλού, πιο κρίσιμου για την Ελλάδα.
Σε αντίθεση με το πρώτο σύστημα της κεντρικής Μεσογείου, το δεύτερο χαμηλό θα σχηματιστεί κοντά στις ακτές της Αφρικής, σε περιβάλλον έντονων θερμοβαθμίδων και ισχυρής δυναμικής υποστήριξης από την ανώτερη ατμόσφαιρα.
Εφόσον οργανωθεί επαρκώς, θα κινηθεί προς την ανατολική Μεσόγειο μεταφέροντας μεγάλο φορτίο υγρασίας και δημιουργώντας συνθήκες για έντονα και επικίνδυνα φαινόμενα στη χώρα μας.
Με άλλα λόγια, η πιθανή ανατροφοδότηση του συστήματος πάνω από τη βόρεια Αφρική θεωρείται το βασικό στοιχείο που μπορεί να ενισχύσει σημαντικά την κακοκαιρία που θα επηρεάσει την Ελλάδα τις επόμενες ημέρες.
Ο καιρός την Τρίτη 31-03-2026
Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και στις περισσότερες περιοχές θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στα νοτιοδυτικά από το απόγευμα σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα τις βραδινές ώρες στα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια θα ενταθούν. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.
Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ και βαθμιαία από το απόγευμα στα κεντρικά και τα νότια 7 με 8 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις ελάχιστες τιμές.
Ο καιρός την Τετάρτη 01-04-2026
Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους στα δυτικά και τα βόρεια και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν μετά το μεσημέρι στα δυτικά και τα βόρεια και χιονοπτώσεις στα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά.
Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις έως 4 με 5 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει τους 16 με 18 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές της χώρας.
Ο καιρός την Τετάρτη 01-04-2026
Κακοκαιρία με βροχές και καταιγίδες στα δυτικά και τα νότια και βαθμιαία και στα κεντρικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο. Τα φαινόμενα κατά τόπους θα είναι έντονα. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά, οι οποίες κατά τόπους στα βόρεια θα είναι πυκνές.
Οι άνεμοι από ανατολικές διευθύνσεις, 6 με 8 και τοπικά στο Αιγαίο έως 9 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της.
Ο καιρός την Πέμπτη 02-04-2026
Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με βροχές και σποραδικές καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.
Οι άνεμοι στα βόρεια από ανατολικές διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ, στις υπόλοιπες περιοχές νότιοι νοτιοδυτικοί 6 με 7 και τοπικά 8 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.
Ο καιρός την Παρασκευή 03-04-2026
Στην ανατολική χώρα νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν από τις απογευματινές ώρες.
Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 και στα νότια πελάγη έως 7 μποφόρ, με εξασθένηση από το απόγευμα.
Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr