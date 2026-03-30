Πασχαλινό Παζάρι της Ιεράς Μονής Μακελλαριάς, στην Πάτρα

Το Πασχαλινό Παζάρι της Ιεράς Μονής Μακελλαριάς πραγματοποιείται και την φετινή εορταστική περίοδο στην Πάτρα! Θα λειτουργεί από τις 30 Μαρτίου έως και την Παρασκευή 3 Απριλίου 2026, 10:00 – 21:00 στο ισόγειο του Τεχνικού Επιμελητηρίου στην Τριών Ναυάρχων 40, στην Πάτρα.

Θα βρείτε:

-Πασχαλινές λαμπάδες από καθαρό μελισσοκέρι,

-Μοναστηριακά εργόχειρα,

Παραδοσιακά προϊόντα & δώρα με ιδιαίτερη αξία & ευλογία.

Με την παρουσία σας στηρίζετε το έργο της Ιεράς Μονής Μακελλαριάς, αναφέρει τέλος η ανακοίνωση.