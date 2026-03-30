Πώς προέκυψε το όνομα «Μαρινέλλα»

Η Μαρινέλλα γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 19 Μαΐου του 1938, ως Κυριακή - η «Κική» μιας εξαμελούς οικογένειας που κάποτε θα γινόταν μια από τις πιο εμβληματικές φωνές του ελληνικού πενταγράμμου.

Μεγαλώνοντας, το ταλέντο της δεν άργησε να ξεχωρίσει. Η σκηνή την κέρδισε νωρίς, και μαζί της ήρθαν τα φώτα, η αναγνώριση, η διαρκής παρουσία στο επίκεντρο. Οι απορίες για τη ζωή της αναρίθμητες. Μία από τις πιο συνήθεις, γιατί «Μαρινέλλα»;

«Το πραγματικό μου όνομα είναι Κυριακή Παπαδοπούλου» είπε τον Ιούνιο του 2024 στον Γιάννη Πανταζόπουλο και τη LiFO. «Η Κική, το στερνοπούλι μιας εξαμελούς οικογένειας. Σήμερα έχουμε μείνει εγώ και η αδελφή μου, η Λούλα, και είμαστε μια γροθιά. Τους άλλους, δυστυχώς, τους χάσαμε. Σκληρές οι παιδικές μνήμες, αφού μεγάλωσα την εποχή του πολέμου, της Κατοχής και του Εμφυλίου», πρόσθεσε στην αρχή της τελευταίας συνέντευξης που έδωσε η σπουδαία ερμηνεύτρια.

Ένα από τα συχνότερα ερωτήματα γύρω από τον μύθο «Μαρινέλλα», ήταν και η προέλευση του ονόματός της.



«Το 1956 ήταν η χρονιά-σταθμός που έγινα η "Μαρινέλλα" κι αυτό οφείλεται στον Τόλη Χάρμα, με τον οποίο συνεργαζόμασταν στο κέντρο "Πανόραμα"», είπε στη LiFO για να προσθέσει, ότι: «Η έμπνευση του ήρθε από το ομώνυμο τραγούδι του. "Κορίτσι μου, είναι δυνατό να σε βγάλουμε στο πάλκο ως Κική Παπαδοπούλου; Για τραγουδίστρια σε πήραμε, όχι για δακτυλογράφο", μου είπε τότε και κάπως έτσι κύλησαν τα πράγματα και μέσω του Στέλιου Ζαφειρίου γνώρισα τον Στέλιο Καζαντζίδη».