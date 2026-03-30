Ελένη Μενεγάκη για την κόρη της με τον Μάκη Παντζόπουλο: Σε λατρεύουμε ψυχή μου

Η παρουσιάστρια ευχήθηκε δημόσια στην κόρη της για τα γενέθλιά της
Ευχές στην κόρη που απέκτησε με τον Μάκη Παντζόπουλο έστειλε δημόσια η Ελένη Μενεγάκη με αφορμή τα γενέθλιά της.
Την Κυριακή 29 Μαρτίου, η Μαρίνα Παντζοπούλου έκλεισε τα 11 της χρόνια και η μητέρα της δημοσίευσε φωτογραφίες της στα social media, μεταξύ οποίων ήταν και ένα στιγμιότυπο, στο οποίο εμφανίζεται με τον σύζυγό της και την κόρη τους βρέφος.
«Έτσι βραδάκι Κυριακής πριν 11 χρόνια ήρθε το μικρό μου κοριτσάκι στη ζωή μας! Χρόνια πολλά Μαρίνα μας! Σε λατρεύουμε ψυχή μου» σημείωσε η Ελένη Μενεγάκη στη λεζάντα της δημοσίευσής της στο Instagram.
