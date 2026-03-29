Banksy: Άγνωστες πτυχές της ζωής του καλλιτέχνη - Ο γάμος των 100 δολαρίων και οι κότες στον κήπο

Για δεκαετίες, το όνομά του ήταν συνώνυμο με το μυστήριο, την αντικαθεστωτική τέχνη και την αποφυγή των αρχών.

Ωστόσο, οι πρόσφατες αποκαλύψεις για την προσωπική ζωή του Banksy –κατά κόσμον Robin Gunningham– σκιαγραφούν το προφίλ ενός ανθρώπου που, πίσω από το σπρέι και τις κουκούλες, απολαμβάνει μια απόλυτα συμβατική και ήρεμη καθημερινότητα.

Ένας «φθηνός» γάμος στο Λας Βέγκας

Σύμφωνα με στοιχεία που είδαν το φως της δημοσιότητας, ο διασημότερος street artist του πλανήτη ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου με την εκλεκτή της καρδιάς του, Joy Millward, το 2006. Η τελετή δεν είχε τίποτα από τη λάμψη των γκαλερί του Λονδίνου. Αντιθέτως, πραγματοποιήθηκε στο θρυλικό «A Little White Wedding Chapel» του Λας Βέγκας, κόστισε μόλις 100 δολάρια και ήταν μια τυπική, γρήγορη διαδικασία, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Από τα γκράφιτι στην ενοριακή ζωή

Η μεγαλύτερη έκπληξη, ωστόσο, δεν κρύβεται στο παρελθόν αλλά στο παρόν του καλλιτέχνη. Ο άνθρωπος που τα έργα του πωλούνται για εκατομμύρια λίρες, φέρεται να ζει σε μια ήσυχη γωνιά της αγγλικής επαρχίας. Οι πληροφορίες τον παρουσιάζουν ως έναν «κύριο της διπλανής πόρτας», ο οποίος πηγαίνει τακτικά στην εκκλησία, ασχολείται με την κηπουρική στο περιβόλι του και φροντίζει τις κότες του.

Σύμφωνα με την dailymail, η σύζυγός του, Joy, επαγγελματίας με προϋπηρεσία στην πολιτική έρευνα για το Εργατικό Κόμμα, φαίνεται πως αποτελεί το στήριγμά του στη διατήρηση αυτής της διπλής ζωής. Οι γείτονες περιγράφουν ένα διακριτικό ζευγάρι που δεν δίνει δικαιώματα, αγνοώντας πλήρως ότι ο άνθρωπος που βλέπουν να περιποιείται τα φυτά του είναι ο ίδιος που προκαλεί παγκόσμιο παροξυσμό με κάθε νέα του τοιχογραφία.