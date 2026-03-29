Άννα Βίσση για Μαρινέλλα: Συγκινητικό «αντίο» από τη σκηνή- «Ένας θρύλος που θα μείνει στην αιωνιότητα»

Με έναν συγκινητικό τρόπο αποχαιρέτησε από τη σκηνή τη Μαρινέλλα η Άννα Βίσση. Η σπουδαία ερμηνεύτρια έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών, περίπου ενάμιση χρόνο μετά το εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη κατά τη διάρκεια συναυλίας της στο Ηρώδειο.

Το βράδυ του Σαββάτου 28 Μαρτίου η τραγουδίστρια, ενώ πραγματοποιούσε την εμφάνισή της σε νυχτερινό κέντρο, διέκοψε το πρόγραμμα για να τιμήσει τη Μαρινέλλα με μερικά λόγια. Αποκαλώντας την θρύλο που θα μείνει στην αιωνιότητα και πρότυπο για πολλές γυναίκες, μοιράστηκε τη θλίψη της για την απώλειά της. Πέρα από σπουδαία φωνή, τόνισε, υπήρξε και σπουδαίος άνθρωπος.

«Αυτή η διακοπή δεν αποτελεί μέρος του προγράμματος. Είμαι πολύ συγκινημένη γι’ αυτό που ακούσαμε σήμερα. Και θέλω να είμαι ειλικρινής μαζί σας. Θα γίνω χαρούμενη σε πολύ λίγο. Αλλά αυτή τη στιγμή θα ήθελα να αφιερώσουμε μια στιγμή. Κάτι να θυμηθούμε όλοι μας από αυτή τη γυναίκα που λατρέψαμε. Για τη Μαρινέλλα μιλάω», είπε αρχικά η Άννα Βίσση, κάνοντας μία διακοπή του προγράμματος.

Θυμούμενη την πρώτη φορά που την είδε ζωντανά, όταν εκείνη ήταν δεκαπέντε ετών, περιέγραψε: «Όλοι την τραγουδήσαμε, χρόνια τώρα. Τη λατρέψαμε. Είμαι κι εγώ μία από σας που, όταν την είδα θυμάμαι, ήμουν δεκαπέντε χρονών όταν πήγα στην Αθήνα. Είχα μείνει άναυδη. Την κοίταζα και τη θαύμαζα και έλεγα… “μια μέρα κι εγώ θα γίνω έτσι”. Δεν ξέρω τι έγινα, αλλά σημασία έχει τι έγινε αυτή. Έφυγε, σήμερα, ένας ζωντανός θρύλος. Ήταν μέχρι σήμερα ένας ζωντανός θρύλος, και από εδώ και πέρα πιστεύω ότι όλοι μας θα θυμόμαστε έναν θρύλο που θα μείνει στην αιωνιότητα. Αυτή η γυναίκα ήταν θαρραλέα, ήταν σπουδαία φωνή, σπουδαία προσωπικότητα».

