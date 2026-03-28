Η Γη της ελιάς: Η Αλεξάνδρα αμφιβάλλει για τα αίτια του θανάτου του Ορέστη και αναζητά στοιχεία

Έντονες συγκρούσεις, ανατροπές και ξαφνικές αποφάσεις ανατρέπουν τις ισορροπίες στη «Η Γη της ελιάς». Τι θα δούμε στα επεισόδια από Δευτέρα 30 Μαρτίου έως Πέμπτη 2 Απριλίου, στις 23:00.

Η Αλεξάνδρα αμφιβάλλει για τα αίτια του θανάτου του Ορέστη και αναζητά στοιχεία. Η Ισμήνη καταλήγει σε ψυχίατρο, όμως η εμμονή την κυριεύει και κάνει τα πάντα για να πλησιάσει το μωρό. Η δίκη της Ασπασίας μετατρέπεται σε πεδίο αποκαλύψεων. Ο Στάθης σώζει την Ερωφίλη από ατύχημα, όμως εκείνη χάνει το μωρό και τον κατηγορεί γι’ αυτό.

Η Γη της ελιάς – Δευτέρα 30 Μαρτίου

Επεισόδιο 102ο: Η εμμονή της Ισμήνης με το μωρό έχει πάρει ανησυχητικές διαστάσεις. Ο Κωνσταντίνος κι ο Λυκούργος την πηγαίνουν στον ψυχίατρο με το ζόρι κι εκείνος της δίνει αγωγή. Η Αλεξάνδρα κοιτάζει το σημείωμα του Ορέστη με το οποίο υποτίθεται ότι της ανακοίνωσε πως την εγκαταλείπει και της μπαίνουν διάφορες σκέψεις στο μυαλό. Έτσι, βρίσκει κάποιες ευχητήριες κάρτες που της είχε στείλει στο παρελθόν και παρατηρεί ότι ο γραφικός του χαρακτήρας δεν μοιάζει καθόλου. Ο Τζον βλέπει στον ύπνο του ότι η Αθηνά τον απατάει με τον Μιχάλη και την ξυπνάει στη μέση της νύχτας για να της κάνει καβγά. Η δίκη της Ασπασίας συνεχίζεται και, όταν γίνεται η ανάγνωση της επιστολής της Ζωής, μια μεγάλη έκπληξη την περιμένει αφού η αδελφή της παίρνει το μέρος της και κατηγορεί τον Δημοσθένη. Στη συνέχεια, καταθέτει ως μάρτυρας η Χάιδω και αποκαλύπτει στο δικαστήριο όλη την ιστορία για την παράνομη σχέση της Ασπασίας με τον πρώην σύζυγό της, τον Πέτρο Στεφανέα. Η Ερωφίλη συναντά τον Στάθη σε μια καφετέρια και του δίνει εξηγήσεις για την εγκυμοσύνη της. Την ώρα που φεύγουν, όμως, ένα αυτοκίνητο πέφτει πάνω τους κι ο Στάθης, προσπαθώντας να προστατέψει την Ερωφίλη, άθελά του την σπρώχνει απότομα με δυσάρεστες συνέπειες.

Η Γη της ελιάς – Τρίτη 31 Μαρτίου

Επεισόδιο 103ο: Η οικογένεια Ρουσσάκη τρέχει κοντά στην Ερωφίλη που νοσηλεύεται, με το μωρό που κυοφορεί να δίνει μάχη για τη ζωή του. Μπροστά σε όλους, ο Στάθης παραδέχεται ότι έσπρωξε την Ερωφίλη για να τη γλιτώσει από το αυτοκίνητο, όμως πρέπει να εξηγήσει και γιατί ήταν μαζί τη μοιραία στιγμή. Την ίδια ώρα, ο Νίκος, ο γιατρός, πετυχαίνει ξανά την Αριάδνη στο καφενείο και της κάνει πάλι άκομψο φλερτ. Αυτή τη φορά, όμως, ο Πότης ακούει τα πάντα και τα μεταφέρει στον Κουράκο, ο οποίος εισβάλλει στο ιατρείο και βάζει τέλος στην απαράδεκτη συμπεριφορά τού Νίκου. Η δίκη της Ασπασίας προχωρά και στο εδώλιο των μαρτύρων ανεβαίνει η Κούλα. Ανάμεσα σε όσα καταθέτει, αποκαλύπτει κάτι που παγώνει το ακροατήριο και κάνει την Ασπασία να κλάψει από ταραχή. Η Ισμήνη χρηματίζει ξανά τη νοσηλεύτρια, αυτή τη φορά, όμως, ο Κωνσταντίνος γίνεται μάρτυρας του σκηνικού. Αργότερα, η Αριάδνη και ο Κουράκος παίρνουν το μωρό στο σπίτι, αλλά μια απρόσμενη επίσκεψη χαλάει τη στιγμή και προμηνύει νέες συγκρούσεις. Η Ερωφίλη χάνει το μωρό και κατηγορεί τον Στάθη.

Η Γη της ελιάς – Πέμπτη 02 Απριλίου

Επεισόδιο 104ο: Μετά τις προσβολές της Ερωφίλης και του Παυλή, ο Στάθης μαζεύει τα πράγματά του κι επιστρέφει στη Μάνη, με πρώτη του προτεραιότητα να επισκεφθεί τον εγγονό του και να δώσει τις ευχές του στους γονείς. Ο Κωνσταντίνος βρίσκει παρηγοριά στην αγκαλιά της Φρύνης, ενώ ο Λυκούργος προσπαθεί να πείσει την Ισμήνη να πάρει την αγωγή της. Ο Αντώνης χρεώνει στην Ερωφίλη την απώλεια του μωρού κι έρχεται κοντά με την Μαρουσώ, κάνοντάς της μια πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση. Η Χριστιάνα μαθαίνει ότι η Αλεξάνδρα έβαλε γραφολόγο και τον ψάχνει προκειμένου να καλύψει την αλήθεια. Η Άννα ενημερώνει τον Μανώλη ότι η Αμαλία είναι τσιμπημένη με κάποιον άλλον, όμως εκείνος δείχνει αποφασισμένος να τη διεκδικήσει. Το βίντεο από το ατύχημα της Ερωφίλης φτάνει στα χέρια της οικογένειας κι ενώ το υλικό δικαιώνει τον Στάθη, ο Αντώνης στάζει χολή για την Ερωφίλη, προκαλώντας την οργή της Αλεξάνδρας.