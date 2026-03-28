Μαρινέλλα: Η συναυλία στο Ηρώδειο που «σόκαρε» την Ελλάδα

Η συναυλία που έμελλε να είναι η τελευταία της

Ήταν 25 Σεπτεμβρίου 2024. Η Μαρινέλλα λάμπρυνε τη σκηνή του Ηρωδείου, ενώ χιλιάδες κόσμου την περίμεναν για να απολαύσουν τη μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού. Ξαφνικά, όλα πάγωσαν. Η Μαρινέλλα κατέρρευσε πάνω στη σκηνή του Ηρωδείου, με το κοινό να μένει έντρομο. Η τεράστια ερμηνεύτρια είχε πάθει εγκεφαλικό, με τις συνέπειες του οποίου έδινε μεγάλη μάχη, μέχρι που τελικά άφησε την τελευταία της πνοή το Σάββατο 28.03.2026. Η σπουδαία ερμηνεύτρια, τότε στα 86 της χρόνια, είχε προετοιμάσει με ιδιαίτερη φροντίδα τη συναυλία αυτή. Ωστόσο, όσοι την έχουν παρακολουθήσει ξανά, αντιλήφθηκαν από νωρίς ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Την ώρα που τραγουδούσε το «Εγώ κι εσύ», τη μεγάλη επιτυχία που είχε ερμηνεύσει πριν από 50 χρόνια μαζί με τον Τόλη Βοσκόπουλο, η λάμψη και η ενέργεια που τη χαρακτήριζαν λιγόστευαν. Και τότε, στην αρχή του τρίτου τραγουδιού της βραδιάς, το σώμα της λύγισε. Έγειρε προς τα πίσω και κατέρρευσε, σκορπίζοντας σοκ και αγωνία στο κοινό.

Η συναυλία διακόπηκε άμεσα, ενώ λίγο αργότερα ανακοινώθηκε η αναβολή της. Η Μαρινέλλα μεταφέρθηκε σε ιδιωτικό θεραπευτήριο, όπου υποβλήθηκε σε εξετάσεις, που επιβεβαίωσαν το εγκεφαλικό. Σε ένα βίντεο που κυκλοφορεί, η στιγμή της κατάρρευσης συγκλονίζει: η φωνή της σβήνει σιγά σιγά, το σώμα της χάνει την ισορροπία του και η μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού πέφτει, μέσα σε απόλυτη σιωπή και αγωνία.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="el" dir="ltr">Το κοινό στο <a href="https://twitter.com/hashtag/%CE%97%CF%81%CF%8E%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%BF?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Ηρώδειο</a> με ένα θερμό χειροκρότημα αποχώρησε αφού ανακοινώθηκε επίσημα ότι η συναυλία με τη <a href="https://twitter.com/hashtag/%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%AD%CE%BB%CE%BB%CE%B1?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Μαρινέλλα</a> δεν θα συνεχιστεί <a href="https://t.co/MMprjKmqYV">pic.twitter.com/MMprjKmqYV</a></p>— Dimitris Perros (@dimperros) <a href="https://twitter.com/dimperros/status/1839048190521209281?ref_src=twsrc%5Etfw">September 25, 2024</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>