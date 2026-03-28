Άννα Βίσση: Live στο ΟΑΚΑ των 100.000 θεατών με υπερπαραγωγή 5.000.000 ευρώ

Με μια συναυλία-υπερπαραγωγή μέσα sτο ΟΑΚΑ η οποία αναμένεται να κοστίσει συνολικά 5.000.000 ευρώ, η Αννα Βίσση θα δονήσει ξανά την Αθήνα τον ερχόμενο Σεπτέμβριο.

Είναι πλέον θέμα ημερών-οι πληροφορίες λένε ότι αυτό θα γίνει μέχρι το τέλος της ερχόμενη εβδομάδας-να «κλειδώσει» η ημερομηνία της συναυλίας, που θα πραγματοποιηθεί εκτός απροόπτου το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου.

Θα είναι το πιο εντυπωσιακό live της «απόλυτης» όπως την αποκαλούν οι φανατικοί της με ένα σόου που σχεδιάζεται εδώ και λίγους μήνες το οποίο αναμένεται να είναι πρωτόγνωρο για τα ελληνικά δεδομένα. Την συναυλία ετοιμάζουν η D & A Productions-πρόκειται για την εταιρία που συνέστησαν από κοινού η Άννα με την κουμπάρα της Δήμητρα Κούστα-και η Galaxias Live Productions.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν διαρρεύσει η συνολική παραγωγή του σόου που θα παρουσιάσει η Βίσση θα φτάσει τα 5.000.000 ευρώ, ποσό εξωπραγματικό για τα εγχώρια συναυλιακά δρώμενα. Ετοιμάζεται ένα εντυπωσιακό stage με μια μεγάλη ευθεία που θα διατρέχει το ΟΑΚΑ, ενώ ο γενικός σχεδιασμός γίνεται για ένα κοινό που θα αγγίξει τα 100.000 άτομα.

Τόσα περίπου είχαν παρακολουθήσει στις 31 Μαΐου του 1989 την συναυλία των Pink Floyd στο Ολυμπιακό Στάδιο, οι οποίοι είχαν παρουσιάσει ένα ασύλληπτο οπτικοακουστικό υπερθέαμα για τα δεδομένα της εποχής. Το τετραφωνικό σύστημα ήχου που ακούστηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα, το ιπτάμενο γουρούνι με μάτια-προβολείς λέιζερ και το κρεβάτι που πέρασε πάνω από τα κεφάλια του κοινού και εξαφανίστηκε με μια έκρηξη στην σκηνή είχαν αφήσει τον κόσμο με το στόμα ανοιχτό.

Οι εκπλήξεις της Άννας

Τριάντα επτά χρόνια μετά η «απόλυτη» φιλοδοξεί να παρουσιάσει μια ανεπανάληπτη συναυλία Σεπτεμβρίου, ενώ το sold out από την στιγμή που θα κυκλοφορήσουν τα εισητήρια θα είναι θέμα ημερών. Η σκηνοθέτης Κασσάντρα Πάουελ και η χορογράφος Τία Ριβέρα, οι οποίες επιστρατεύθηκαν για τις δύο περσινές συναυλίες της Άννας στο Καλλιμάρμαρο αναμένεται να είναι αμφότερες παρούσες και σε αυτή, εκτός αν υπάρξει κάποια μεγάλη έκπληξη με άλλα ονόματα.

Η Πάουελ ανέλαβε την σκηνοθεσία των δύο εμφανίσεων της Βίσση στο Καλλιμάρμαρο για τις οποίες χρησιμοποιήθηκαν δεκάδες κάμερες, μια εκ των οποίων ήταν κυριολεκτικά στον αέρα, πάνω σε ειδικό σύρμα που διέτρεχε το στάδιο από την μια άκρη στην άλλη. Στο ΟΑΚΑ οι κάμερες ίσως να είναι περισσότερες όπως και οι γιγαντοοθόνες που στο Παναθηναϊκό Στάδιο ήταν 11, ώστε να παρακολουθούν τα τεκταινόμενα στην σκηνή όλοι αυτοί που θα είναι στις κερκίδες καθώς και σε απομακρυσμένα σημεία και θέσεις.

Υπερθέαμα

Εκτός από τις δεκάδες κάμερες που θα αποτυπώσουν την πιο εντυπωσιακή συναυλία της Άννας Βίσση θα χρησιμοποιηθούν περί τα 15 drones που θα πραγματοποιούν λήψεις από διάφορα location. Η Τία Ριβέρα-χορογράφος στην παγκόσμια περιοδεία της Beyonce-φέρεται ότι θα αναλάβει τις νέες εντυπωσιακές χορογραφίες με τους χορευτές που θα επιστρατευθούν από το εξωτερικό.

Στις δύο συναυλίες στο Καλλιμάρμαρο χόρεψαν συνολικά 20 άτομα-όλο το team χορού που χρησιμοποιεί στα live της η Taylor Swift-οι οποίοι ήταν εξαιρετικοί στα τραγούδια που πλαισίωσαν την Άννα. Εκτός από την μόνιμη μπάντα της Άννας εξετάζεται η παρουσία μιας κλασσικής ορχήστρας και ενός support γκρουπ ή ένας διάσημος dj που θα ζεστάνει το κοινό πριν την εμφάνιση-υπερθέαμα της Βίσση. Τα φώτα και τα λέιζερ θα είναι από «άλλο πλανήτη» σύμφωνα με τα όσα ακούγονται ενώ η διάρκεια της συναυλίας αναμένεται να ξεπεράσει τις τρεις ώρες. Το ρεπερτόριο θα περιλαμβάνει όλες τις μεγάλες επιτυχίες της και ίσως κάποιο νέο τραγούδι που θα έχει ηχογραφήσει η σταρ στην νέα δισκογραφική εταιρία που ίδρυσε μαζί με την κουμπάρα της Δήμητρα Κούστα, η οποία ονομάζεται Vission Music.