«Το Τελευταίο Νησί»: Η επιστροφή του Μπεν φέρνει στο φως μια κρυμμένη προδοσία

Η δραματική σειρά της ΕΡΤ1, «Το Τελευταίο Νησί», σε σενάριο των Γιώργου Τελτζίδη και Κάτιας Παπαϊωάννου και σε σκηνοθεσία Φίλιππου Τσίτου, και με ένα εξαιρετικό cast ηθοποιών, μεταδίδεται κάθε Κυριακή στις 22:00, με διπλό επεισόδιο.

Καθώς τα σημάδια περιβαλλοντικής διαταραχής όπως νεκρά ζώα και ψάρια με μαύρες κηλίδες πληθαίνουν, ο Παύλος υποψιάζεται ότι κάτι σοβαρό συμβαίνει στο νησί. Ταυτόχρονα, το παρελθόν επιστρέφει, όταν ο Γιώργος ανακαλύπτει στην αυλή πέτρες με ονόματα στρατιωτών από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και καλεί στο νησί τον εγγονό του Woods. Η επιστροφή του Μπεν αποκαλύπτει μια καλά κρυμμένη προδοσία.

Τι θα δούμε στα επόμενα επεισόδια

Κυριακή 29 Μαρτίου

Επεισόδιο 13ο: «Οι αποχαιρετισμοί»

H Βασιλική μεταφέρεται εσπευσμένα στο ιατρείο με έντονη αιμορραγία, αρνούμενη αρχικά να φύγει από το νησί. Ο Παύλος επιμένει πως χρειάζεται άμεση μεταφορά στην κλινική. Η Λένα στέκεται στο πλευρό της και τελικά τη συνοδεύει απέναντι, όπου επιβεβαιώνεται μια μεγάλη απώλεια για την Βασιλική. Ο Στρατής μαθαίνει τα νέα, ενώ η Βασιλική εκφράζει την ανάγκη να πάψει να ζει στη σκιά των αποφάσεων των άλλων.

Παράλληλα, ο Γιώργος ανακαλύπτει στην αυλή πέτρες με ονόματα στρατιωτών από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και αποκαλύπτει στην Μαρία, ότι έχει καλέσει στο νησί τον εγγονό του Woods, ανοίγοντας ένα κεφάλαιο που συνδέεται με το παρελθόν του τόπου. Η Δέσποινα επιχειρεί να αποστασιοποιηθεί από τον Τζήμα και προσεγγίζει απευθείας την ιδιοκτήτρια του εργοστασίου, επιδιώκοντας δική της συμφωνία.

Την ίδια στιγμή, πληθαίνουν τα ανησυχητικά σημάδια περιβαλλοντικής διαταραχής: καμένα σπαρτά, νεκρά ζώα και ψάρια με μαύρες κηλίδες. Ο Παύλος αρχίζει να συνδέει τα περιστατικά, υποψιαζόμενος ότι κάτι σοβαρό επηρεάζει το νησί, ενώ ένας σκύλος επιτίθεται ξαφνικά στην Αμαλία, ενισχύοντας την αίσθηση ότι η κρίση εξαπλώνεται.

Επεισόδιο 14ο: «Η επιστροφή του Μπεν»

Οι ενδείξεις μόλυνσης εντείνονται, με τον Παύλο να συνδέει την επιθετικότητα του σκύλου και τα προηγούμενα περιστατικά με πιθανή μόλυνση του νερού. Παράλληλα, ο Λάζαρος αποφασίζει να φύγει από το νησί, ενώ η Βασιλική προσπαθεί να σταθεί στα πόδια της και απομακρύνεται από τον Στρατή.

Η άφιξη του Μπεν και του Τζον φέρνει στο φως την αλήθεια για τα γεγονότα του 1944. Αποκαλύπτεται πως ο παππούς της Δέσποινας πρόδωσε τον Θανάση, οδηγώντας στην εκτέλεση των Άγγλων στρατιωτών που κρύβονταν στο υπόγειο. Ο Θανάσης αναγκάστηκε να τους παραδώσει για να σώσει τη γυναίκα του, αλλά βοήθησε τον Μπεν να διαφύγει.

Την ίδια ώρα, η σύγκρουση με τον Τζήμα κλιμακώνεται, ενώ ο Λάζαρος αποφασίζει να εγκαταλείψει το νησί. Ο Πέτρος παίρνει την κατάσταση στα χέρια του, για να προστατεύσει τη Δέσποινα.

Σκηνοθεσία: Φίλιππος Τσίτος

Σενάριο: Γιώργος Τελτζίδης, Κάτια Παπαϊωάννου

Διεύθυνση φωτογραφίας: Νικόλας Καρανικόλας

Μουσική: Κωνσταντής Παπακωνσταντίνου

Εκτέλεση παραγωγής: VIEW MASTER FILMS

Παραγωγοί: Γιώργος Κυριάκος, Κώστας Λαμπρόπουλος

Παραγωγή: ΕΡΤ

Πρωταγωνιστούν: Ανδρέας Κωνσταντίνου (Παύλος), Δανάη Σκιάδη (Μαρία), Θοδωρής Αθερίδης (Σταμάτης), Μαρία Καλλιμάνη (Δέσποινα), Μιχάλης Ιατρόπουλος (Μάνος), Θανάσης Μπανούσης (Γιώργος), Παναγιώτα Παπαδημητρίου (Βασιλική), Ανδρέας Λαμπρόπουλος (Λάζαρος), Θάνος Αλεξίου (Πέτρος), Νίκος Μέλλος (Στρατής), Ελευθερία Κόμη (Λένα), Θάλεια Παπακώστα (Λίζα) και η Ναταλία Τσαλίκη

