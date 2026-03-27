Eurovision 2026- Ελλάδα: Πού βρίσκεται ο Akylas στα στοιχήματα

Η αντίστροφη μέτρηση για τη Eurovision 2026 έχει ξεκινήσει, με τα στοιχήματα να δείχνουν τα φαβορί για τη νίκη. Η ελληνική συμμετοχή, με τον Ακύλα και το τραγούδι «Ferto», παραμένει σταθερά μέσα στην πρώτη πεντάδα.

Σε αυτό το πλαίσιο, τα polls του Eurovisionworld λειτουργούν ως βασικός δείκτης δυναμικής, αποτυπώνοντας τόσο την απήχηση των τραγουδιών όσο και τις ισορροπίες που διαμορφώνονται πριν από τη σκηνική τους παρουσία.

Στην τέταρτη θέση των στοιχηματικών εκτιμήσεων για τη Eurovision 2026 καταγράφεται η Ελλάδα με τον Ακύλα. Η ελληνική συμμετοχή συγκεντρώνει ποσοστό νίκης 7%, ισοβαθμώντας ουσιαστικά με την Αυστραλία, η οποία έχει επίσης το ίδιο ποσοστό.

Στην πρώτη θέση βρίσκεται η Φινλανδία με σημαντική διαφορά, συγκεντρώνοντας 28% πιθανότητα νίκης. Ακολουθούν η Γαλλία και η Δανία, και οι δύο με 12%, διατηρώντας σαφή προβάδισμα έναντι των υπολοίπων χωρών.

Μετά την Ελλάδα και την Αυστραλία, ακολουθούν στην κατάταξη η Σουηδία και το Ισραήλ με 5%, ενώ η Ιταλία και η Ουκρανία κινούνται χαμηλότερα, στο 3%. Την δεκάδα συμπληρώνει η Κύπρος με 2%, η οποία θα εκπροσωπηθεί από την Antigoni Buxton με το «Jalla».

