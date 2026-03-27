Η συγκλονιστική ιστορία που μοιράστηκε η Πατρινή Άννα Μαρία Ρογδάκη- «Η μαμά μου ήταν νόθο παιδί, προϊόν βιασμού»

Νόθο παιδί και προϊόν βιασμού αποκάλυψε η Πατρινή διακοσμήτρια Άννα Μαρία Ρογδάκη πως είναι η μητέρα της, εξηγώντας πως η γιαγιά της πήρε την απόφαση να μην τερματίσει την εγκυμοσύνη της, παρόλο που τα αδέρφια της της το είχαν ζητήσει.

Σε συνέντευξη που έδωσε στην εκπομπή «Status» η διακοσμήτρια που συμμετέχει ως αγοραστής στο Cash or Trash, εξήγησε πως η μητέρα της τα πρώτα χρόνια της ζωής της δεν είχε βγει από το σπίτι, μέχρι που η δική της γιαγιά αποφάσισε να την πάει στην εκκλησία και όλοι την αγκάλιασαν.

Η Άννα Μαρία Ρογδάκη εξομολογήθηκε πως η μητέρα της γεννήθηκε σε μία δύσκολη εποχή, με πολύ διαφορετικά ήθη και έθιμα: «Είμαι το τρίτο παιδί μιας οικογένειας, μετά από 12 χρόνια από τα αδέλφια μου. Μεγάλωσα με πάρα πολλή αγάπη, με πάρα πολύ ισχυρές αρχές, γιατί η μαμά μου ήταν ένα παιδί της κατοχικής Ελλάδας. Ήταν ένα παιδί που πέρασε πάρα πολύ δύσκολα παιδικά χρόνια, με μία μητέρα. Μονογονεϊκής οικογένειας παιδί η μητέρα μου, που γεννήθηκε το 1936 στα Καλάβρυτα. Μονογονεϊκής γιατί η μαμά μου ήταν νόθο παιδί, ήταν προϊόν βιασμού. Δυστυχώς, εκείνη την εποχή, που ήταν τα ήθη και τα έθιμα πολύ διαφορετικά, η γιαγιά μου αποφάσισε να μην τερματίσει αυτή την εγκυμοσύνη, παρότι τα αδέλφια της το ζήτησαν και της το είπαν. Δεν το έκανε, λοιπόν, η γιαγιά αυτό», είπε.

