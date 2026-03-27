Η συγκλονιστική ιστορία που μοιράστηκε η Πατρινή Άννα Μαρία Ρογδάκη- «Η μαμά μου ήταν νόθο παιδί, προϊόν βιασμού»

Τι αναφέρει η διακοσμήτρια
Νόθο παιδί και προϊόν βιασμού αποκάλυψε η Πατρινή διακοσμήτρια Άννα Μαρία Ρογδάκη πως είναι η μητέρα της, εξηγώντας πως η γιαγιά της πήρε την απόφαση να μην τερματίσει την εγκυμοσύνη της, παρόλο που τα αδέρφια της της το είχαν ζητήσει.
Σε συνέντευξη που έδωσε στην εκπομπή «Status» η διακοσμήτρια που συμμετέχει ως αγοραστής στο Cash or Trash, εξήγησε πως η μητέρα της τα πρώτα χρόνια της ζωής της δεν είχε βγει από το σπίτι, μέχρι που η δική της γιαγιά αποφάσισε να την πάει στην εκκλησία και όλοι την αγκάλιασαν.
Η Άννα Μαρία Ρογδάκη εξομολογήθηκε πως η μητέρα της γεννήθηκε σε μία δύσκολη εποχή, με πολύ διαφορετικά ήθη και έθιμα: «Είμαι το τρίτο παιδί μιας οικογένειας, μετά από 12 χρόνια από τα αδέλφια μου. Μεγάλωσα με πάρα πολλή αγάπη, με πάρα πολύ ισχυρές αρχές, γιατί η μαμά μου ήταν ένα παιδί της κατοχικής Ελλάδας. Ήταν ένα παιδί που πέρασε πάρα πολύ δύσκολα παιδικά χρόνια, με μία μητέρα. Μονογονεϊκής οικογένειας παιδί η μητέρα μου, που γεννήθηκε το 1936 στα Καλάβρυτα. Μονογονεϊκής γιατί η μαμά μου ήταν νόθο παιδί, ήταν προϊόν βιασμού. Δυστυχώς, εκείνη την εποχή, που ήταν τα ήθη και τα έθιμα πολύ διαφορετικά, η γιαγιά μου αποφάσισε να μην τερματίσει αυτή την εγκυμοσύνη, παρότι τα αδέλφια της το ζήτησαν και της το είπαν. Δεν το έκανε, λοιπόν, η γιαγιά αυτό», είπε.
Στη συνέχεια, η διακοσμήτρια περιέγραψε πώς η γιαγιά της κατάφερε να γεννήσει και να μην της πάρουν το παιδί, όπως προβλεπόταν σε τέτοιες περιπτώσεις: «Ήρθε εδώ στην Αθήνα, γέννησε σε ένα νοσοκομείο στο οποίο γεννούσαν οι γυναίκες που ήταν ιερόδουλες και έπρεπε να δώσουν μετά τα παιδιά τους για υιοθεσία. Η γιαγιά μου είχε εξοικονομήσει κάποια πολύ λίγα χρήματα, γιατί είχε χάσει τον πατέρα της και η προγιαγιά μου δεν είχε πολλά χρήματα για να τη βοηθήσει. Τα αδέλφια ήταν εκτός, της είπαν όχι και ήρθε να γεννήσει καταφέρνοντας να πάρει το παιδί της. Κατάγομαι από πολύ δυνατές γυναίκες. Η μητέρα της σε εκείνη την κοινωνία τη δύσκολη της είπε "το παιδί είναι δικό μας". Έκανε δύο χρόνια να βγει από το σπίτι. Έβγαινε στο μπαλκόνι και περνούσαν οι γείτονες και του μιλούσαν. Κάποια στιγμή η προγιαγιά είπε "Ελένη ντύσε μου το παιδί να το πάω στην εκκλησία". Πήγαν στην εκκλησία και σταμάτησαν μέχρι και οι ψαλμωδίες όταν μπήκαν μέσα. Όμως - γι' αυτό υπάρχει και ελπίδα στον κόσμο - εκείνοι οι άνθρωποι με τα χέρια τα ταλαιπωρημένα από τις εργασίες, οι αγράμματοι, το αγκάλιασαν αυτό το παιδί», δήλωσε.
Κλείνοντας, η Άννα Μαρία Ρογδάκη μίλησε για τη στιγμή που έμαθε την αλήθεια: «Πρώτα η γιαγιά μου μου το επικοινώνησε αυτό. Με πήγε στα μέρη αυτά πριν πεθάνει. Είχαμε μία πάρα πολύ μεγάλη σύνδεση οι δυο μας. Το έμαθα σε ηλικία 12 χρονών περίπου. Τη θαύμασα αλλά η αλήθεια είναι ότι φοβήθηκα», επισήμανε.
