Κατερίνα Καινούργιου: Επέστρεψε στο πλατό μετά από μια μέρα απουσίας- «Είμαι εδώ, είμαι καλά»

Μετά από τη χθεσινή της απουσία λόγω μικρής αδιαθεσίας, η Κατερίνα Καινούργιου επέστρεψε στο πλατό της «Super Κατερίνα». Η παρουσιάστρια του Alpha ένιωσε λίγο άρρωστη και προτίμησε να μείνει στο σπίτι για ξεκούραση, ενόψει της γέννησης του πρώτου της παιδιού σε περίπου δύο εβδομάδες.

Αφού πρώτα καλημέρισε το κοινό της η Κατερίνα Καινούργιου στην συνέχεια είπε πως «Εδώ είμαι, καλά είμαι. Ήμουν λίγο αρρωστούλα, οπότε όταν λίγο αρρωσταίνεις τώρα, ειδικά στα τελευταία, καταλαβαίνετε, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, οπότε έκατσα σπίτι. Σας έβλεπα, ήσασταν υπέροχοι. Ξεκουράστηκα και σήμερα είμαι εδώ μαζί σας και θα είμαι και την άλλη βδομάδα. Θέλω ένα χειροκρότημα για όλη την ομάδα! Όλα βαίνουν καλώς.

Και γιατί δεν ήρθα χθες; Προσέξτε. Γιατί έφτιαχνε κέικ με πορτοκάλι και δεν τρώω το κέικ πορτοκάλι. Λέω, τσάμπα θα πάει η μέρα, ας κάτσω σπίτι να παραγγείλω κέικ με σοκολάτα. Δεν γινόταν να μην έρθω, και με 40 πυρετό, θα ερχόμουν για το ριζότο σου» ανέφερε η Κατερίνα Καινούργιου στην έναρξη της εκπομπής της.

Η παρουσιάστρια του Alpha διανύει τις τελευταίες εβδομάδες της εγκυμοσύνης της και κοντά στο Πάσχα θα φέρει στον κόσμο το πρώτο παιδί της, καρπό του έρωτά της με τον σύντροφό της, Παναγιώτη Κουτσουμπή.