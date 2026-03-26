Λακκόπετρα- Χρήστος Ντεντόπουλος: Η ερώτηση στον Τσιμιτσέλη που μπορεί να τον βάλει σε... μπελάδες

Στην Αχαΐα βρέθηκε η εκπομπή «Όπου Υπάρχει Ελλάδα», φέρνοντας στο προσκήνιο την ιστορία του Χρήστου Ντεντόπουλου, του αγρότη που κατάφερε να γίνει γνωστός μέσα από το «Big Brother» και να κερδίσει την αγάπη του κοινού.

Η κάμερα τον συνάντησε στη Λακκόπετρα, στον τόπο όπου μεγάλωσε και συνεχίζει να δραστηριοποιείται, καταγράφοντας μια ζωή βαθιά συνδεδεμένη με τη γη και την οικογένεια.

«Γεννήθηκα στο χωράφι»

Με αφοπλιστική ειλικρίνεια, ο ίδιος μίλησε για τις ρίζες του, περιγράφοντας μια εικόνα που λέει πολλά για την καταγωγή και την πορεία του.

«Γεννήθηκα στο χωράφι. Εμένα η μάνα μου με γέννησε στο χωράφι», είπε αρχικά.

Μια φράση που συνοψίζει τον τρόπο ζωής του, αλλά και τη στενή σχέση που διατηρεί με την οικογένειά του και την καθημερινότητα της υπαίθρου.

Η μητέρα του στο πλευρό του

Η εκπομπή μπήκε και στο σπίτι της οικογένειας, όπου γνωρίσαμε τη μητέρα του, η οποία μίλησε με περηφάνια για τον γιο της.

«Ο Χρήστος έρχεται συνέχεια στο χωριό. Μας βοηθάει. Βάζουμε πατάτες, καρπούζια. Είχαμε και πρόβατα, κότες. Είμαι πολύ χαρούμενη που βλέπω τον γιο μου να δουλεύει και να είναι πολύ γνωστός σε όλη την κοινωνία», αποκάλυψε.

Δεν έκρυψε, ωστόσο, πόσο δύσκολο ήταν το διάστημα που εκείνος βρισκόταν μέσα στο παιχνίδι.

«Πολύ! Δεν κοιμόμασταν καθόλου, τον παρακολουθούσαμε μέχρι τις 2 τη νύχτα με τον άντρα μου», είπε.

Η ερώτηση που έκανε ο Ντεντόπουλος στον Τσιμιτσέλη

Με το γνωστό του χιούμορ, ο Χρήστος Ντεντόπουλος δε δίστασε να απευθύνει και μια ερώτηση στον Γιάννη Τσιμιτσέλη, παρότι εκείνος δεν βρισκόταν στο σημείο.

«Ποιο φαγητό σου αρέσει περισσότερο; Της μάνας σου ή της γυναίκας σου; Εμένα της μάνας μου πιο πολύ», αναρωτήθηκε.

Η εμπειρία στο Big Brother

Ο ίδιος μίλησε ανοιχτά για το πόσο δύσκολη ήταν η συμμετοχή του στο reality, τονίζοντας ότι δεν ήταν καθόλου εύκολο να προσαρμοστεί.

«Η αλήθεια είναι πως για μένα ήταν πάρα πολύ δύσκολα μέσα. Είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχω ξαναπάει ποτέ σε ένα τέτοιο παιχνίδι. Δυσκολεύτηκα πάρα πολύ. Μου έλειψε πάρα πολύ η οικογένειά μου», είπε.

Μάλιστα, περιέγραψε με έντονο συναίσθημα τη στιγμή που βγήκε από το παιχνίδι: «Θυμάμαι πάρα πολύ έντονα ότι όταν τελείωσε το παιχνίδι όλοι λέγανε να βγούνε έξω, να πάνε στα μπουζούκια, να χορέψουνε. Εμένα μου έλειψε πάρα πολύ η οικογένειά μου και γύρισα κατευθείαν σπίτι».

Η πρώτη του κίνηση ήταν αποκαλυπτική: «Το πρώτο πράγμα που έκανα, πήγα σπίτι μου, κοιμήθηκα 7 το πρωί. Κοιμηθήκαμε με την οικογένειά μου όλοι μαζί σε ένα κρεβάτι. Και οι τέσσερις μαζί».

Όταν τον είδε η μητέρα του, το πρώτο που του είπε ήταν ότι είχε αδυνατίσει.

Η ζωή μετά τη νίκη

Ο Χρήστος Ντεντόπουλος αποκάλυψε πως, πριν ακόμη το παιχνίδι, ασχολούνταν με την πώληση προϊόντων.

«Εγώ πριν το Big Brother ήδη έφερνα στην Αθήνα διάφορα προϊόντα. Λάδι, μέλι. Με εμπιστεύεται πάρα πολύ ο κόσμος», ανέφερε.

Η εμπειρία του άλλαξε πολλά στη ζωή του, κυρίως χάρη στη στήριξη που δέχτηκε.

«Έχει αλλάξει τη ζωή μου πάρα πολύ. Χάρη στην αγάπη και τη στήριξη του κόσμου και προπαντός την εμπιστοσύνη», τόνισε.

Όσο για το χρηματικό έπαθλο, αποκάλυψε πως δεν το έχει αγγίξει ακόμη, αλλά έχει ήδη σχέδια.

«Το χρηματικό έπαθλο του Big Brother δεν το έχω πειράξει ακόμα. Τώρα θα ξεκινήσω να κάνω την επιχείρησή μου. Θα τα επενδύσω εκεί γιατί ο κόσμος μού τα έδωσε και θέλω να τα επενδύσω για τον κόσμο», είπε.

Παρά τις δυσκολίες, δεν έκρυψε ότι θα πήγαινε ξανά στο «Big Brother». Η εμπειρία, όπως είπε, ήταν τεράστια και θα το έκανε ξανά χωρίς δεύτερη σκέψη.