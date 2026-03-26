Eurovision 2026: Δεύτερη στις πιθανότητες νίκης του televoting η Ελλάδα - Φαβορί το Ισραήλ

Μεγάλο φαβορί για νίκη η χώρα μας στην προτίμηση του κοινού
Δύο εταιρείες στοιχημάτων ανακοίνωσαν μια νέα επιλογή για τη Eurovision 2026, δίνοντας τη δυνατότητα στους παίκτες να στοιχηματίσουν για τον νικητή του televoting, δηλαδή την επιλογή του κοινού.
Οι πιθανότητες νίκης
Σύμφωνα με τις τρέχουσες αποδόσεις, μεγάλο φαβορί για την πρωτιά στο κοινό είναι το Ισραήλ, με απόδοση 2,5 και πιθανότητα νίκης 26%. Η Ελλάδα ακολουθεί στη δεύτερη θέση, με τον νικητή της χώρας Ferto να προσφέρεται σε απόδοση 4,5 (πιθανότητα νίκης 14%). Από κοντά βρίσκονται η Φινλανδία με 13%, η Ιταλία με 5% και η Μολδαβία με 4%.
Στα στοιχήματα για τη νίκη στη βαθμολογία των κριτικών επιτροπών, η πρώτη θέση ανήκει στην Αυστραλία, με τη Γαλλία να ακολουθεί στη δεύτερη θέση και τη Δανία στην τρίτη. Τη Φινλανδία και την Τσεχία ακολουθούν στις επόμενες θέσεις, σύμφωνα με τις αποδόσεις των στοιχημάτων. Η Ελλάδα βρίσκεται στην όγδοη θέση.
