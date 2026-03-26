Παύλος Ντε Γκρες: «Όλα είναι false news, μην τα ακούτε»

Τη στρατιωτική παρέλαση στο Σύνταγμα παρακολούθησε ο Παύλος Ντε Γκρες ανήμερα της 25ης Μαρτίου. Σε δηλώσεις του στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1 μετά την παρέλαση, ο Παύλος Ντε Γκρες τόνισε:

«Χρόνια πολλά, ναι ωραία μέρα. Βγήκε τέλεια ημέρα. Χαρήκαμε πάρα πολύ να βλέπουμε τα παιδιά να κάνουν την παρέλαση. Ήταν ό, τι πρέπει. Τυχαίνει να είμαι πρώτη φορά στην 25η Μαρτίου εδώ, οπότε το χάρηκα».



Όσο για τον γιο του, Κωνσταντίνο – Αλέξιο, που αναμένεται να πάει στρατό, σχολίασε: «Το αναμένουμε το χαρτί σιγά – σιγά. Κάποια στιγμή θα γίνει κι αυτό, το θέλει κι ο ίδιος», ενώ επιβεβαίωσε τις φήμες για το γεγονός ότι ο γιος του θέλει να σπουδάσει σκηνοθεσία.

Στη συνέχεια, ο Παύλος Ντε Γκρες αποκάλυψε ότι θα μεταβεί στο Άγιον Όρος για ένα Σαββατοκύριακο, ενώ απάντησε για τα δημοσιεύματα που τον ήθελαν να έχει αγοράσει με την οικογένειά του ένα πολυτελές σπίτι στο κέντρο της Αθήνας.

«Όλα είναι false news. Μην τα διαβάζετε, μην τα ακούτε. Λοιπόν σας ευχαριστώ πάρα πολύ» σημείωσε.