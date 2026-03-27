Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Εγώ θέλω να κάνω το γάμο στο χωριό μου»

Η Πατρινή Ηλιάνα Παπαγεωργίου μίλησε στον ΑΝΤ1 για τον γάμο της με τον αρχιτέκτονα Γιάννη Καραβασάνη, που αναμένεται μέσα στο 2026.

Όπως ανέφερε, «μπορεί να μάθω κι εγώ πού θα γίνει ο γάμος τελευταία στιγμή, όπως πάει το πράγμα. Υπάρχει λίγη κινητικότητα τώρα για τις προετοιμασίες, καθώς ολοκληρώνονται οι υποχρεώσεις που είχαμε με τον Γιάννη. Τώρα ψάχνουμε το πού και το πώς, ενώ οι απόψεις για την τοποθεσία διίστανται…».

Εγώ θα ήθελα ιδανικά να κάνω τον γάμο στο χωριό μου, στο σπίτι μου αλλά ιδανικά και ο γαμπρός θα ήθελε να το κάνει στο χωριό του, οπότε θα βρούμε τη μέση λύση. Εγώ είμαι από την Πάτρα και ο Γιάννης από τον Βόλο. Ο γαμπρός είναι εξαιρετικά εσωστρεφής, οπότε πιστεύω ότι θα το παλέψω να έρθουν 100 καλεσμένοι. Όποιος παρεξηγηθεί, τα παράπονά του στον γαμπρό».

Η παρουσιάστρια και μοντέλο πρόσθεσε στη συνέχεια για τα επαγγελματικά της: «Γίνεται η αναζήτηση για τα μοντέλα του GNTM. Υπάρχει προετοιμασία ακόμα. Το κάστινγκ συμβαίνει τώρα».

Όπως είπε ο Γιώργος Λιάγκας, πιστεύει ότι ο γάμος του ζευγαριού θα γίνει το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος στα νότια προάστια, ενώ σύμφωνα με τη Φωτεινή Πετρογιάννη ίσως η τελετή να γίνει σε κάποιο αγαπημένο τους νησί.