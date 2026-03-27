«Το παιδί»: Τα μυστικά δοκιμάζουν τη σχέση της Άρτεμις και του Πέτρου

Μη χάσετε τις εξελίξεις στα νέα επεισόδια της σειράς «Το παιδί», στην ΕΡΤ1, από τη Δευτέρα 30 Μαρτίου έως και την Πέμπτη 2 Απριλίου 2026, στις 23:00.

Οι υποψίες του Δημήτρη για τον Πέτρο επηρεάζουν πλέον και την Άρτεμη, κάνοντάς την να έχει δεύτερες σκέψεις για τη σχέση τους. Ένα νέο στοιχείο βάζει στο στόχαστρο της αστυνομίας τον Βουντού, την ώρα που εκείνος αποφασίζει να ψάξει το παρελθόν του. Εν τω μεταξύ, η Ανθούλα και ο Δημήτρης ερευνούν την υπόθεση του δημάρχου και ανακαλύπτουν ένα ενοχοποιητικό βίντεο. Οι Νεοχωρίτες ξεκλειδώνουν το κινητό του Υάκινθου και βρίσκουν στοιχεία που τους εκπλήσσουν. Η Άρτεμις ζητάει από τον Πέτρο να χωρίσουν και ο Γερμανός μιλάει ανοιχτά με τον Πέτρο για την πραγματική του ταυτότητα.

Δευτέρα 30 Μαρτίου, ώρα 23:00

Επεισόδιο 97ο: Η Άρτεμις αρχίζει να έχει δεύτερες σκέψεις για τον Πέτρο και θεωρεί πως για να τον υποψιάζεται ο Δημήτρης, όντως κάτι κρύβει. Η Σίσσυ με τον Θέμη βοηθάνε τον Δημήτρη να παρακολουθήσει τον Πέτρο, αλλά τελικά η έρευνά τους δεν αποφέρει καρπούς. Οι χωριανοί αναστατώνονται με το νέο στοιχείο της αστυνομίας, το οποίο καταλήγει να δείχνει ως βασικό ύποπτο τον Βουντού. Όταν όμως ο διοικητής αρχίζει να ψάχνει το παρελθόν του Βουντού για την υπόθεση, καταλήγουν να αποκαλύπτονται πολλά μυστικά που τους αιφνιδιάζουν όλους.

Τρίτη 31 Μαρτίου, ώρα 23:00

Επεισόδιο 98ο: Ο Βουντού αποφυλακίζεται, όμως η ανάγκη του να ψάξει το παρελθόν του τον οδηγεί σε σύγκρουση με τη Μαίρη. Η Μαίρη ξεπερνάει το σοκ του πρώτου καυγά και ζητάει τη βοήθεια της Ιρίνας, η οποία ετοιμάζεται να της αποκαλύψει τα πάντα για τον Βουντού. Ταυτόχρονα, ο Δημήτρης αποκαλύπτει στην Ανθούλα την αλήθεια για την εξαφάνιση του Υάκινθου. Η Ανθούλα σοκάρεται, αλλά αποφασίζει να βρει τον δολοφόνο για να σώσει τη μητέρα της. Η σχέση της Άρτεμις και του Πέτρου δοκιμάζεται. Η Βάνα με τη Σίσσυ και τον Θέμη επεμβαίνουν για να βοηθήσουν, όμως η Άρτεμις παίρνει μια δύσκολη απόφαση.

Τετάρτη 1 Απριλίου, ώρα 23:00

Επεισόδιο 99ο: Η Άρτεμις, ενώπιων όλων, ζητάει από τον Πέτρο να χωρίσουν και έπειτα περνάει τα στάδια χωρισμού. Ο Θέμης και η Σίσσυ προσπαθούν να βοηθήσουν τους φίλους τους. Η Ιρίνα λέει στη Μαίρη τα πάντα για το παρελθόν του Βουντού, δείχνοντας τις φωτογραφίες από την παλιά του ζωή. Εν τω μεταξύ, η Ανθούλα και ο Δημήτρης ερευνούν την υπόθεση του Υάκινθου και βρίσκουν ένα ενοχοποιητικό βίντεο. Στην καντίνα, ο Γερμανός κάνει μια ανοιχτή κουβέντα με τον Πέτρο για την πραγματική του ταυτότητα, ενώ στο καφενείο η Μαίρη θυμάται κάτι που μπορεί να τους βοηθήσει να ξεφορτωθούν για πάντα τον Πάκη.

Πέμπτη 2 Απριλίου, ώρα 23:00

Επεισόδιο 100ό: Η Άρτεμις διαχειρίζεται τον χωρισμό της, ενώ οι δικοί της προσπαθούν να της συμπαρασταθούν. Η απρόσμενη συνάντησή της με τον Πέτρο δυσκολεύει την κατάσταση. Παράλληλα, η Μαίρη έχει δεύτερες σκέψεις για τη σχέση της, όμως η Μίνα καταφέρνει να της δώσει τη λύση. Ο Δημήτρης απευθύνεται στην Ιρίνα με σκοπό να λύσει κάποιους προβληματισμούς του αναφορικά με το σεξ. Ταυτόχρονα, ο Πάκης δίνει κατάθεση για τη δολοφονία του Υάκινθου. Οι Νεοχωρίτες ψάχνουν έναν τρόπο να ξεκλειδώσουν το κινητό του Υάκινθου και τα καταφέρνουν με τη βοήθεια της Ανθούλας και του Δημήτρη. Μέσα στο κινητό βρίσκουν στοιχεία που τους εκπλήσσουν.