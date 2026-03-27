Ελληνική βραδιά σε ματς των Μπακς με Αναστασία, χορό και παραδοσιακές στολές- ΒΙΝΤΕΟ

Στο παιχνίδι των Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς απέναντι στους Μιλγουόκι Μπακς την Πέμπτη (26.03.2026) στο Moda Center, οι φίλαθλοι έγιναν μάρτυρες μιας ξεχωριστής στιγμής με έντονο ελληνικό στοιχείο, καθώς ακούστηκε ένα τραγούδι της Αναστασίας.

Κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου, ακούστηκε το τραγούδι «Για την Ελλάδα» της Αναστασίας, δημιουργώντας μια συγκινητική ατμόσφαιρα που «έντυσε» το παιχνίδι με ελληνικό χρώμα. Την ίδια στιγμή, χορευτές με παραδοσιακές ελληνικές στολές μετέφεραν την παράδοση της Ελλάδας στο παρκέ.

Στους Μιλγουόκι Μπακς αγωνίζεται ο κορυφαίος Έλληνας σταρ Γιάννης Αντετοκούνμπο, καθώς και ο Θανάσης Αντετοκούνμπο, γεγονός που έδωσε έναν ιδιαίτερο συμβολισμό στη βραδιά. Παρά την απουσία του Γιάννη από το παρκέ, η παρουσία του αποτελεί διαχρονικά το ισχυρότερο σημείο αναφοράς του ελληνισμού στο NBA και πηγή έμπνευσης για αντίστοιχες πρωτοβουλίες.

Η Αναστασία αποτελεί ιδιαίτερα αγαπημένη καλλιτέχνιδα για την ελληνική ομογένεια, με τα τραγούδια της να βρίσκουν θερμή ανταπόκριση εκτός συνόρων. Το «Για την Ελλάδα» που συμπεριλαμβάνεται στο τελευταίο της album «Σαν όνειρο», έχει ξεχωριστή σημασία τόσο για την ίδια όσο και για τον ελληνισμό συνολικά, καθώς εκφράζει την αγάπη για την πατρίδα και τη βαθιά πολιτισμική ταυτότητα.

Μια βραδιά που απέδειξε πως, ακόμη και χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, η Ελλάδα βρίσκει πάντα τρόπο να κάνει αισθητή την παρουσία της.