Χαμός στον «Τροχό της Τύχης»: Παίκτης έλυσε τον τελευταίο γρίφο και κέρδισε το αυτοκίνητο

Ένα ολοκαίνουργιο αυτοκίνητο χάρισε ο «Τροχός της Τύχης» στο επεισόδιο της Πέμπτης σε έναν υπερτυχερό.

Ο Χρήστος μαζί με τις συμπαίκτριές του Ζωή και Γιώτα διεκδίκησαν με πάθος τη νίκη!

Ο Τροχός είχε «μεγάλα κέφια» και σε κάθε γύρισμά του άλλαζε και ανέτρεπε τα δεδομένα του παιχνιδιού!

Ο Χρήστος ξεκίνησε δυναμικά, όμως η πορεία του εξελίχθηκε σε πραγματικό «τρενάκι του τρόμου», καθώς τα χρήματα ερχόντουσαν και χανόντουσαν μέσα σε λίγα λεπτά, κρατώντας την αγωνία στο «κόκκινο» μέχρι το τέλος!

Τελικά, με τύχη, ψυχραιμία και ταχύτητα, ο παίκτης κατάφερε να φτάσει στον μεγάλο τελικό, συγκεντρώνοντας 2.585 ευρώ.

Ο Πέτρος Πολυχρονίδης σχολίασε χαρακτηριστικά: «Τα έζησες όλα! Κέρδισες λεφτά, έβγαλες μεγάλα ποσά, έφερες όλες τις χρυσές φέτες, έχασες τις μισές, χρεοκόπησες, σου χτύπησε την πόρτα η εφορία άνοιξες, μετά έκανες εσύ τον εφοριακό και τελικά κέρδισες!»

Στον μικρό τροχό ο Χρήστος έφερε το νούμερο 11 και δήλωσε πως δεν έχει κάποιον τυχερό αριθμό.

Στην κατηγορία «Πάνε πακέτο» κατάφερε να λύσει τον γρίφο «Νονός – Βαφτιστήρι» και περίμενε με αγωνία να δει το περιεχόμενο του φακέλου.

Όταν ο Πέτρος Πολυχρονίδης άνοιξε τον φάκελο και αποκαλύφθηκε η λέξη «αυτοκίνητο» το πλατό πήρε «φωτιά» από ενθουσιασμό! Ο Χρήστος μπορεί να μην έχει ακόμη δίπλωμα οδήγησης, έχει, όμως, αυτοκίνητο!