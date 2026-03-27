Ιωάννα Τούνη: Διεκόπη για την 1η Απριλίου η δίκη για το revenge porn

Την πρώτη Απριλίου θα συνεχιστεί η δίκη για την υπόθεση revenge porn που έχει καταγγείλει η Ιωάννα Τούνη, καθώς το δικαστήριο διέκοψε τη διαδικασία αφού προβλήθηκε το επίμαχο βίντεο και εξετάστηκαν οι μάρτυρες υπεράσπισης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, σήμερα απολογήθηκε μόνο ο ένας κατηγορούμενος, αυτός που διακρίνεται στο βίντεο, ενώ η διαδικασία θα συνεχιστεί την 1 Απριλίου όπου θα απολογηθεί και ο δεύτερος κατηγορούμενος. Αμέσως μετά θα ακολουθήσει η εισαγγελική πρόταση και μετά τις αγορεύσεις και τον συνηγόρων αναμένεται η απόφαση του δικαστηρίου επί της ενοχής ή μη των δύο κατηγορουμένων.

Η γνωστή influencer και επιχειρηματίας έφτασε λίγο πριν τις 9 το πρωί στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης και τόνισε ότι «είναι μια πολύ δύσκολη ημέρα για εμένα γιατί είναι η πρώτη φορά που το βίντεο θα παίξει στην αίθουσα μπροστά στην έδρα, στους δικηγόρους, στους κατηγορούμενος και φυσικά παρουσία μου. Είναι κάτι το οποίο με πληγώνει πάρα πολύ, κάτι το οποίο δε θα ήθελα να ξαναδώ ποτέ και είναι ο λόγος που ζήτησα η δίκη να γίνει κεκλεισμένων των θυρών».

«Πολύς κόσμος μπερδεύεται γιατί με βλέπει σήμερα δυνατή και αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι ότι δεν βρίσκομαι εδώ για μένα, την Τούνη που βλέπετε σήμερα, αυτό συνέβη πριν από 9 χρόνια σε μια κοπέλα 23 ετών, σε μια κοπέλα που έχασε τη γη κάτω από τα πόδια της, ήταν πολύ σκληρό ήταν κάτι χυδαίο στιγματίστηκα και μέχρι σήμερα με κυνηγάει. Όσο και αν θέλω να παριστάνω ότι είμαι καλά, δεν είμαι. Είμαι τυχερή που άντεξα και βρίσκομαι εδώ ενώ άλλες γυναίκες έχουν τερματίσει τη ζωή τους, γι' αυτές είμαι εδώ. Πιστεύω ότι στην Ελλάδα του 2026 έχει έρθει η στιγμή το θύμα να σταματήσει να κρύβεται και ο θύτης να αναλάβει την ευθύνη γιατί είναι κακούργημα και καταστρέφει ζωές» είπε ακόμα η Ιωάννα Τούνη.