Ιωάννα Τούνη: Διεκόπη για την 1η Απριλίου η δίκη για το revenge porn

Στη συνέχεια της δίκης θα απολογηθεί και ο δεύτερος κατηγορούμενος, ενώ θα ακολουθήσει η εισαγγελική πρόταση και μετά τις αγορεύσεις και των συνηγόρων αναμένεται η απόφαση του δικαστηρίου
Την πρώτη Απριλίου θα συνεχιστεί η δίκη για την υπόθεση revenge porn που έχει καταγγείλει η Ιωάννα Τούνη, καθώς το δικαστήριο διέκοψε τη διαδικασία αφού προβλήθηκε το επίμαχο βίντεο και εξετάστηκαν οι μάρτυρες υπεράσπισης.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, σήμερα απολογήθηκε μόνο ο ένας κατηγορούμενος, αυτός που διακρίνεται στο βίντεο, ενώ η διαδικασία θα συνεχιστεί την 1 Απριλίου όπου θα απολογηθεί και ο δεύτερος κατηγορούμενος. Αμέσως μετά θα ακολουθήσει η εισαγγελική πρόταση και μετά τις αγορεύσεις και τον συνηγόρων αναμένεται η απόφαση του δικαστηρίου επί της ενοχής ή μη των δύο κατηγορουμένων.
Η γνωστή influencer και επιχειρηματίας έφτασε λίγο πριν τις 9 το πρωί στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης και τόνισε ότι «είναι μια πολύ δύσκολη ημέρα για εμένα γιατί είναι η πρώτη φορά που το βίντεο θα παίξει στην αίθουσα μπροστά στην έδρα, στους δικηγόρους, στους κατηγορούμενος και φυσικά παρουσία μου. Είναι κάτι το οποίο με πληγώνει πάρα πολύ, κάτι το οποίο δε θα ήθελα να ξαναδώ ποτέ και είναι ο λόγος που ζήτησα η δίκη να γίνει κεκλεισμένων των θυρών».
«Πολύς κόσμος μπερδεύεται γιατί με βλέπει σήμερα δυνατή και αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι ότι δεν βρίσκομαι εδώ για μένα, την Τούνη που βλέπετε σήμερα, αυτό συνέβη πριν από 9 χρόνια σε μια κοπέλα 23 ετών, σε μια κοπέλα που έχασε τη γη κάτω από τα πόδια της, ήταν πολύ σκληρό ήταν κάτι χυδαίο στιγματίστηκα και μέχρι σήμερα με κυνηγάει. Όσο και αν θέλω να παριστάνω ότι είμαι καλά, δεν είμαι. Είμαι τυχερή που άντεξα και βρίσκομαι εδώ ενώ άλλες γυναίκες έχουν τερματίσει τη ζωή τους, γι' αυτές είμαι εδώ. Πιστεύω ότι στην Ελλάδα του 2026 έχει έρθει η στιγμή το θύμα να σταματήσει να κρύβεται και ο θύτης να αναλάβει την ευθύνη γιατί είναι κακούργημα και καταστρέφει ζωές» είπε ακόμα η Ιωάννα Τούνη.
Ευχήθηκε, επίσης, «να δοθεί πραγματική τιμωρία και να δοθεί δικαιοσύνη για κάθε γυναίκα. Ανυπομονώ να γυρίσω σελίδα στη ζωή μου, ελπίζω να τελειώσει με δικαιοσύνη. Μέσα μου νιώθω άδεια, δεν ξέρω τι πρέπει να πιστέψω και να νιώσω. Ελπίζω σε παραδειγματική τιμωρία γιατί βλέπουν πολλά αγόρια και κορίτσια την υπόθεση».
Από την πλευρά του ο δικηγόρος της, Μιχάλης Δημητρακόπουλος επισήμανε ότι «σήμερα είναι η πιο ουσιώδης ημέρα αποδεικτικά γιατί θα δούμε ότι κατά τη διάρκεια της ερωτικής πράξης ο κατηγορούμενος κοιτάει δύο φορές και χαμογελάει στον άνθρωπο που μαγνητοσκοπεί. Η εξήγηση που δίνει είναι ότι δεν καταλαβαίνει τι συμβαίνει, σε ένα δευτερόλεπτο, όμως, το αντιλαμβάνεται και άρον άρον μπαίνουν στο αυτοκίνητό του, σύμφωνα με τις καταθέσεις του. Λίγο πριν φύγει η κυρία Τούνη ο δράστης της έβγαλε και δύο φωτογραφίες ενώ ήταν σε λιπόθυμη κατάσταση».
«Θέλω να πιστεύω ότι το δικαστήριο δεν θα εξορίσει την κοινή λογική, δεν μπορεί κάποιος τη στιγμή που είναι σε ερωτική συνεύρεση βράδυ σε μέρος απόμερο να βλέπει κάποιον άγνωστο και να του χαμογελάει. Να σας πω επίσης ότι Άρειος Παγος ελέγχει αναιρετικά αποφάσεις που βάζουν εμπάργκο στην κοινή λογική» κατέληξε ο δικηγόρος της Ιωάννας Τούνης ο οποίος γνωστοποίησε πως «αφού ολοκληρωθεί η ανάγνωση εγγράφων και η προβολή του βίντεο και η εξέταση τω μαρτύρων, θα ζητήσουμε να ανοίξουν οι θύρες του δικαστηρίου».
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr