Ηλέκτρα: Ο Αλεβιζάτος παίρνει τον έλεγχο του ναυπηγείου

Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στα νέα επεισόδια της συναρπαστικής ερωτικής δραματικής σειράς εποχής «Ηλέκτρα», τα οποία μεταδίδονται από τη Δευτέρα 30 Μαρτίου έως και την Παρασκευή 3 Απριλίου 2026, στις 19:00.

Ο Βρεττός βρίσκεται υπό πίεση και απειλές, ενώ η απαγωγή της Δανάης οδηγεί σε σκληρές διαπραγματεύσεις και δραματικές συγκρούσεις, ακόμη και σε πυροβολισμούς. Παρά την επιστροφή της, τίποτα δεν έχει τελειώσει, καθώς νέοι αντίπαλοι εμφανίζονται και ο έλεγχος του ναυπηγείου περνά σε σκοτεινά χέρια, με τον Αλεβιζάτο να κινεί τα νήματα.

Την ίδια στιγμή, οι σχέσεις των ηρώων δοκιμάζονται: γάμοι οδηγούνται σε διάλυση, συγκρούσεις κορυφώνονται και δύσκολες αποφάσεις πρέπει να παρθούν. Ο Νικόλας επιστρέφει αποφασισμένος να αντιδράσει, ενώ η Δανάη μπλέκεται όλο και πιο βαθιά σε επικίνδυνα παιχνίδια.

Δευτέρα 30 Μαρτίου 2026, ώρα 19:00

Επεισόδιο 112ο. Ο Βρεττός δέχεται απειλές, ενώ περιμένει όλη την οικογένεια για να τους πει την αλήθεια. Ο Νικόλας είναι αποφασισμένος να μείνει στην Αθήνα αυτή τη φορά. Ο Βασίλης συγκρούεται με την Ουρανία μόλις μαθαίνει ότι επιστρέφει ο Πέτρος. Η κατάσταση μεταξύ τους χειροτερεύει, καθώς εκείνος έχει αρχίσει πάλι το ποτό. Ο ερχομός της Σοφίας στην Αρσινόη για γυρίσματα φέρνει αναστάτωση αλλά μια αναποδιά θα κάνει τον Τέλη πρωταγωνιστή. Η Ηλέκτρα αμφιβάλει για τον Νικήτα που προσπαθεί να της δημιουργήσει ενοχές. Ο Παύλος με τη Νεφέλη μαθαίνουν τα ευχάριστα για την επιστροφή της κόρης τους, αλλά η συμπεριφορά της Νεφέλης οδηγεί τον Παύλο σε μια δύσκολη απόφαση. Ο Πιλίδης αποφασίζει να ερευνήσει τις υποψίες του για τον Ανέστη και βρίσκεται μπροστά σε μια έκπληξη. Ο Μπόγρης αναγκάζεται από τον Ιγνατιάδη (Γιώργος Κοσκορέλλος) να φέρει δυσάρεστες ειδήσεις στον Βρεττό, καθώς η Δανάη κινδυνεύει.

Τρίτη 31 Μαρτίου 2026, ώρα 19:00

Επεισόδιο 113ο. Μια καινούργια μοιρασιά στην πράσινη τσόχα, φέρνει αναπάντεχες εξελίξεις στο ναυπηγείο. Το γεύμα που οργάνωσε ο Βρεττός, για να αποκαλύψει την αλήθεια, κατέληξε να γίνει το σκηνικό διαπραγμάτευσης για την απελευθέρωση της Δανάης από τον Ρένο. Στο στήθος της Ηλέκτρας καίει η φλόγα για την ασφάλεια της κόρης της και δεν υπολογίζει, ούτε και φοβάται τους νταήδες που την απειλούν. Μέχρι που, ένας πυροβολισμός, θα βάλει τέλος στις διαμάχες. Ποιος κρατάει το όπλο αυτή τη φορά; Ο Τέλης αποφασίζει να κάνει το μεγάλο βήμα, όσο η Σοφία πείθει την Μερόπη να την βοηθήσει στα σχέδιά της. Και η παρτίδα συνεχίζεται με την Δανάη να κερδίζει – για πόσο ακόμη; Η Δόμνα όμως, δεν μπορεί να πει το ίδιο για εκείνη, αφού ο Πιλίδης γνωρίζει πια το μυστικό της και ακόμη δεν έχει κάνει καθαρές τις προθέσεις του. Ποια απόφαση θα πάρει, πριν σηκώσει το ακουστικό; Θα προλάβει άραγε ο Βρεττός να ειδοποιήσει τον Νικόλα ή θα τον προδώσει η καρδιά του, πάνω από τα συμβόλαια παραχώρησης του ταρσανά;

Τετάρτη 1η Απριλίου 2026, ώρα 19:00

Επεισόδιο 114ο. Όλοι περιμένουν τα νέα. Τελικά το κόλπο με τον Νικόλα δεν έπιασε και ο Βρεττός αναγκάζεται να υπογράψει. Μπορεί το μεγαλύτερο μέρος του ναυπηγείου να χάθηκε, αλλά η Δανάη με τον Νικόλα θα επιστρέψουν καλά στην Αρσινόη. Αλλά πριν απ’ αυτό η Δανάη ζητάει, στα κρυφά, από τον Ρένο, να του δώσει κάποιο ενέχυρο, ώστε να της δανείσει για τα χρέη που έχει. Θα δεχτεί; Από την άλλη, ο Νικόλας είναι αποφασισμένος να ξαναπάρει το ναυπηγείο με σκοτεινά μέσα. Θα τα καταφέρει; Κι ενώ η μπόρα της απαγωγής έχει περάσει δεν έχουν ηρεμήσει όλοι. Ο Παύλος σκέφτεται να χωρίσει και να πάρει την επιμέλεια του παιδιού. Τον χωρισμό σκέφτονται και ο Βασίλης με την Ουρανία, ενώ ο Πιλίδης αποκαλύπτει στον Χάρη ότι η Δόμνα είναι ζωντανή. Θα βάλει, τελικά αυτός, μπροστά το επαγγελματικό του καθήκον και θα μιλήσει στον Στέργιο; Κι όλα αυτά υπό την σκιά του μυστήριου, νέου ιδιοκτήτη του ναυπηγείου.

Πέμπτη 2 Απριλίου 2026, ώρα 19:00

Επεισόδιο 115ο. Η σκιά του Αλεβιζάτου απλώνεται απειλητικά πάνω από το ναυπηγείο, καθώς αποκαλύπτεται πως πίσω από την εταιρεία-βιτρίνα κρύβεται ο ίδιος. Ο Νικόλας επιστρέφει στο νησί για να βοηθήσει, κι η συνάντηση του με την Τιτίκα, έπειτα από τόσο καιρό, είναι επώδυνη και για τους δύο. Ο Ρένος ετοιμάζεται κι αυτός να μεταβεί στην Αρσινόη –μοιάζει να ξεκινά ένας νέος γύρος. Για τον Βασίλη και την Ουρανία μοιάζει να μην υπάρχει γύρος επόμενος. Το διαζύγιο γίνεται μονόδρομος. Ένα διαζύγιο που θα προκαλέσει τριγμούς και στον γάμο Πέτρου-Φιλιώς: εκείνη δεν μπορεί να δεχθεί ότι ο Πέτρος θέλει να μείνει στο νησί, για να βοηθήσει με το ναυπηγείο. Η Δανάη με τον Μπόγρη δε σταματούν να καβγαδίζουν για την απερισκεψία της να δεχθεί να παίξει αυτήν την πόκα. Εκείνη τον κατηγορεί ότι έχει γίνει ένας γέρος γκρινιάρης, οι διαφορές του φαίνονται πιο καθαρά από ποτέ. Η Νεφέλη συνεχίζει να κοντράρεται με τον Παύλο, ενώ περιμένουν να έρθει το παιδί τους στην αγκαλιά τους. Εκείνος φτάνει μες τη νύχτα έξω από το καμαράκι της Ηλέκτρας. Εκείνη νιώθει να χάνει, ξανά, τον κόσμο. Τον Χάρη τον τρώνε οι τύψεις που δεν έχει πει την αλήθεια στον Στέργιο για τη Δόμνα και αποφασίζει να επισκεφθεί ξανά το σπίτι του Ανέστη, να κάνει το καθήκον του. Όμως κανείς δεν περιμένει, το μαχαίρι που θα επιτεθεί τυφλά. Πόσο ακόμα αίμα θα χυθεί, στα χώματα της Αρσινόης;

Παρασκευή 3 Απριλίου 2026, ώρα 19:00

Επεισόδιο 116ο. Ο Παύλος με τη Νεφέλη έρχονται σε ρήξη, ενώ περιμένουν τη μικρή Ηλέκτρα να φτάσει από στιγμή σε στιγμή. Μια σκληρή αποκάλυψη της Νεφέλης καταρρακώνει τον Παύλο που προσπαθεί μέχρι τελευταία στιγμή να τη συνεφέρει. Πώς θα τους αντιμετωπίσει το παιδί τους; Η Ηλέκτρα παίρνει τη μεγάλη απόφαση και ο Νικήτας φέρνει τα πράγματά του στο καμαράκι της. Θα το μετανιώσει η Ηλέκτρα; Ο Χάρης αιματοκυλισμένος στο πάτωμα και η Δόμνα σε πανικό. Το σχέδιο της κινδυνεύει να πάει στράφι. Θα σώσει ο Πιλίδης τον Χάρη; Ο Πασχάλης παρακαλεί να τιμωρήσουν εκείνον και όχι την Τατάνα του. Τι θα κάνει ο διοικητής; Ο ερχομός της Κορίνας στο ναυπηγείο φέρνει έκπληξη στους Βρεττούς. Η Κορίνα είναι αποφασισμένη να τους πάρει τον αέρα. Ο Νικόλας με τον Πέτρο πρέπει να αναλάβουν δράση, καθώς ο Βρεττός δεν αντέχει πια. Ο Ρένος ανακαλύπτει πως είναι και η Δανάη στο νησί και της κάνει μια πρόταση που δεν την αφήνει αδιάφορη. Ο Κυριάκος με την Μερόπη ζητάνε από τον Στέργιο να μιλήσει στον Βασίλη. Η κουβέντα τους όμως θα ανοίξει περισσότερες πληγές…