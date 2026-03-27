Πάτρα: Η Λόρα ακόμη δεν έχει συναντήσει, ούτε έχει μιλήσει με τους γονείς της

Έναν μήνα μετά τον εντοπισμό της 16χρονης Λόρας στo Βερολίνο στη Γερμανία, η υπόθεση εξακολουθεί να προκαλεί ερωτήματα, με βασικό στοιχείο την άρνηση της ανήλικης να επικοινωνήσει με τους γονείς της και να εξηγήσει τι την οδήγησε στην εξαφάνισή της.

Παρά το γεγονός ότι οι γονείς της βρίσκονται πλέον στην Ελλάδα, στην Πάτρα συγκεκριμένα από όπου και τ έσκασε η 16χρονη και αγωνιούν για την κατάστασή της, η Λόρα δεν έχει θελήσει να μιλήσει ούτε σε εκείνους ούτε στις αρχές της Γερμανίας.

Σύμφωνα με άτομα από το οικογενειακό της περιβάλλον, η 16χρονη αποφεύγει κάθε επικοινωνία, χωρίς να έχει δώσει μέχρι σήμερα κάποια σαφή εξήγηση για όσα συνέβησαν. Η στάση αυτή εντείνει την αγωνία των γονιών της, οι οποίοι δεν έχουν καταφέρει ούτε καν να ακούσουν ότι το παιδί τους είναι καλά, αναφέρει το Mega.