ΕΝΦΙΑ: Πώς θα τον εκτυπώσετε βήμα-βήμα και θα εξοφλήσετε μέσω IRIS ή κάρτας

Στον «αέρα» της ψηφιακής πύλης myAADE βρίσκονται από σήμερα τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ 2026, με τους ιδιοκτήτες ακινήτων να καλούνται να τακτοποιήσουν την πρώτη από τις 12 δόσεις μέχρι την Τρίτη 31 Μαρτίου 2026.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΑΑΔΕ, για το τρέχον έτος εκδόθηκαν συνολικά 7.155.186 εκκαθαριστικά, εκ των οποίων τα 6.171.359 είναι χρεωστικά, με το συνολικό ποσό που αναμένεται να εισρεύσει στα δημόσια ταμεία να ανέρχεται σε 2.297.848,39 ευρώ.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι 428.147 ιδιοκτήτες ακινήτων είδαν μειωμένο φόρο στα εκκαθαριστικά τους, καθώς επωφελήθηκαν από την έκπτωση λόγω ασφάλισης της πρώτης τους κατοικίας. Ο φόρος ακινήτων μπορεί να εξοφληθεί σε 12 μηνιαίες δόσεις, ενώ παρέχεται και η δυνατότητα εφάπαξ πληρωμής, αν και για το 2026 δεν προβλέπεται επιπλέον έκπτωση για την ολοσχερή εξόφληση.

Πώς θα δείτε και θα εκτυπώσετε το εκκαθαριστικό σας

Η διαδικασία για την εύρεση του εκκαθαριστικού ΕΝΦΙΑ 2026 είναι απλή και πραγματοποιείται ψηφιακά μέσω των παρακάτω βημάτων:

Είσοδος στην πύλη: Επισκεφθείτε το myaade.gov.gr.

Πλοήγηση: Κάντε κλικ στο πεδίο «Εφαρμογές» και στη συνέχεια επιλέξτε «Δημοφιλείς Εφαρμογές».

Εφαρμογή Ε9: Επιλέξτε την εφαρμογή «Δήλωση Ε9/ΕΝΦΙΑ».

Ταυτοποίηση: Συνδεθείτε με τους προσωπικούς σας κωδικούς Taxisnet.

Επιλογή Έτους: Από το μενού στα αριστερά της οθόνης, επιλέξτε το έτος 2026.

Εκτύπωση: Στο κάτω μέρος του μενού, πατήστε την επιλογή «Εκτύπωση εκκαθαριστικού τελευταίας εκκαθάρισης για το έτος 2026 (σε αρχείο .pdf)».

Σημειώνεται ότι για όσους χρησιμοποιούν την εφαρμογή myAADEapp στο κινητό τους τηλέφωνο, το εκκαθαριστικό είναι διαθέσιμο για λήψη μέσω της ενότητας myWallet.

ΕΝΦΙΑ: Τρόποι πληρωμής

Οι φορολογούμενοι έχουν τη δυνατότητα να εξοφλήσουν τις δόσεις τους με τη χρήση της Ταυτότητας Οφειλής μέσω:

IRIS

Χρεωστικής ή Πιστωτικής κάρτας

Web Banking οποιασδήποτε τράπεζας.

Για την πληρωμή μέσω myAADE, ακολουθείτε τη διαδρομή: Ο Λογαριασμός μου (Οφειλές, Πληρωμές & Επιστροφές) > Οφειλές εκτός Ρύθμισης και Πληρωμή.

πηγή imerisia.gr