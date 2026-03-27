Ιράν: Μετά τις επιθέσεις σε υποδομές, αβέβαιη η απάντηση σε Τραμπ - Ρούμπιο: «Λίγες εβδομάδες ακόμη»

«Ο πόλεμος θα μπορούσε να τελειώσει σε μία με δύο εβδομάδες» δήλωσε ο Μάρκο Ρούμπιο από τη σύνοδο των ΥΠΕΞ της G7 στη Γαλλία με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να επιβεβαιώνει από ομιλία του στον Λευκό Οίκο, ότι οι ΗΠΑ τα πηγαίνουν πολύ καλά στο Ιράν.

Από εκεί και πέρα, το Ιράν απειλεί με αντίποινα σε εργοστάσια χαλυβουργίας σε χώρες του Κόλπου, μετά τα χτυπήματα που δέχτηκαν ενεργειακές εγκαταστάσεις του από επιδρομές του Ισραήλ, ενώ αξιωματούχοι του άφησαν ανοιχτό το ενδεχόμενο ακόμη και να μην απαντήσουν στην πρόταση των 15 σημείων του Ντόναλντ Τραμπ.

Ένας υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος χαρακτήρισε «απαράδεκτες» τις επιθέσεις των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν, ενώ ταυτόχρονα ζητούν διαπραγματεύσεις, προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη δεν έχει ακόμη αποφασίσει αν θα ανταποκριθεί στην πρόταση των ΗΠΑ λόγω των επιθέσεων σε βιομηχανικές και πυρηνικές υποδομές, σύμφωνα με το Reuters.

Το Ισραήλ επιτέθηκε σήμερα σε δύο πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν.

Ωστόσο, το κλίμα που επικρατεί φαίνεται και από την τεταμένη τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Κατά την διάρκεια αυτής, ο Βανς επέπληξε τον Νετανιάχου για τις υπερβολικά αισιόδοξες προβλέψεις του όπως αποκαλύπτει αναφέρει το Axios.

Στο μεταξύ, προβληματισμό προκαλεί δημοσίευμα του Reuters, ότι έκθεση των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών αναφέρει ότι μόλις το 1/3 των ιρανικών πυραυλικών συστημάτων έχουν καταστραφεί, ή θαφτεί κάτω από χαλάσματα κατά το πρώτο κύμα βομβαρδισμού στις 28 Φεβρουαρίου.

Ενεργοποιήθηκε το σύστημα αεράμυνας στην Τεχεράνη

Τρεις πηγές στην ιρανική πρωτεύουσα ανέφεραν ότι άκουσαν να ενεργοποιείται το σύστημα αεροπορικής άμυνας στο κέντρο και στα ανατολικά της Τεχεράνης, ενώ μία από αυτές, που βρίσκεται στα ανατολικά της Τεχεράνης, είπε ότι άκουγε εκρήξεις από μακριά, όπως μεταδίδει το BBC.

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν επίσης ότι το σύστημα αεροπορικής άμυνας είχε ενεργοποιηθεί σε ορισμένες περιοχές της Τεχεράνης.

Η Πολεμική Αεροπορία εξαπολύει «εκτεταμένη» σειρά επιθέσεων κατά της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό λέει ο IDF

Η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία εξαπέλυσε μια νέα «εκτεταμένη» σειρά επιθέσεων κατά υποδομών της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό, ανακοίνωσε ο IDF.

Δεν δόθηκαν αμέσως περαιτέρω λεπτομέρειες, όπως μεταδίδει το Times of Israel.

Υπενθυμίζεται ότι ο IDF έχει χτυπήσει δεκάδες στόχους της Χεζμπολάχ στη Νταχίγια, νότια της Βηρυτού, τον τελευταίο μήνα, και ο στρατός έχει καλέσει επανειλημμένα τους Λιβανέζους πολίτες να εκκενώσουν την περιοχή.

Φιντάν: Συνομιλίες Τουρκίας, Πακιστάν, Aιγύπτου και Σαουδικής Αραβίας το Σαββατοκύριακο στο Ισλαμαμπάντ

Η Τουρκία, το Πακιστάν, η Αίγυπτος και η Σαουδική Αραβία αναμένεται να πραγματοποιήσουν συνομιλίες σε επίπεδο υπουργών Εξωτερικών στο Ισλαμαμπάντ το Σαββατοκύριακο σχετικά με τις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, ανακοίνωσε την Παρασκευή ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν.