Ρούμπιο στην G7: Ο πόλεμος θα κρατήσει 2 με 4 εβδομάδες ακόμη -Δεν είναι απαραίτητη η χερσαία επιχείρηση

Tον άμεσο τερματισμό των επιθέσεων κατά του άμαχου πληθυσμού ζητούν με κοινό ανακοινωθέν τους για την κρίση στη Μέση Ανατολή και στο Ιράν οι ΥΠΕΞ της G7.

Οι ΥΠΕΞ της Γερμανίας, του Καναδά, των Ηνωμένων Πολιτειών, της Γαλλίας, της Ιταλίας, της Ιαπωνίας και του Ηνωμένου Βασιλείου υπογράμμισαν επίσης την ανάγκη συντονισμού των προσπαθειών για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας.

Την ίδια ώρα, ο Μάρκο Ρούμπιο σύμφωνα με το Axios, τόνισε στους ΥΠΕΞ, ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα συνεχιστεί για άλλες δύο έως τέσσερις εβδομάδες.

Τρεις πηγές ανέφεραν ότι ο Ρούμπιο το ισχυρίστηκε αυτό κατά τη διάρκεια της συνάντησης στη Γαλλία, ενώ είπε επίσης ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται κοντά στο να ξεκινήσουν «σοβαρές διαπραγματεύσεις με το Ιράν».

Παράλληλα, εξέφρασε την πεποίθησή του ότι οι ΗΠΑ μπορούν να πετύχουν τους στόχους τους και χωρίς χερσαία επιχείρηση στην περιοχή.

G7: «Ανάγκη αποκατάστασης της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ»

«Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για την σκόπιμη στοχοποίηση αμάχων σε ένοπλες συγκρούσεις ή για την πραγματοποίηση επιθέσεων κατά διπλωματικών εγκαταστάσεων» αναφέρουν στο ανακοινωθέν τους οι επτά υπουργοί ανακοινώνοντας ταυτόχρονα την πρόθεσή τους να συνεργαστούν με στόχο «τον μετριασμό των παγκόσμιων οικονομικών κραδασμών που επηρεάζουν άμεσα τους πολίτες, όπως οι διαταραχές στις οικονομικές, ενεργειακές, εμπορικές αλυσίδες και στις αλυσίδες εφοδιασμού λιπασμάτων».

Τέλος υπογραμμίζουν την ανάγκη μόνιμης αποκατάστασης της ελεύθερης και ασφαλούς ναυσιπλοΐας στο Στενό του Χορμούζ, σύμφωνα με το ψήφισμα 2817 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και το Δίκαιο της Θάλασσας.