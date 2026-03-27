«Θα δεις τώρα τι θα κάνω»: Η μαρτυρία για τον άνδρα που εισέβαλε γυμνός σε καμπίνα μαθητριών

Σοκ προκαλεί το αποτρόπαιο περιστατικό που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής (27/03) σε πλοίο με προορισμό την Κρήτη.

Ένας 45χρονος άνδρας εισέβαλε γυμνός σε καμπίνα μαθητριών, οι οποίες ταξίδευαν από την Αθήνα στο πλαίσιο σχολικής εκδρομής με το Λύκειο.

«Ακούσαμε κραυγές από τον διάδρομο»

Μαθητής που έγινε αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε στο Mega τις στιγμές πανικού, και τα όσα λέει είναι ανατριχιαστικά: «Ενώ περπατούσαμε, ακούσαμε κραυγές από τον διάδρομο και είδαμε συμμαθήτριές μας να τρέχουν έντρομες προς το μέρος μας. Κατευθυνθήκαμε προς το σημείο και είδαμε έναν γυμνό άνδρα έξω από το δωμάτιό τους. Είχε μπει μέσα στην καμπίνα τους, καθώς η πόρτα δεν είχε ασφαλίσει καλά, και την έκλεισε πίσω του. Μόλις τον αντιλήφθηκε μια κοπέλα και του φώναξε "τι κάνεις;", εκείνος αποκρίθηκε προκλητικά "θα δεις τώρα τι θα κάνω"».

Σύμφωνα με τη μαρτυρία, οι μαθητές επιχείρησαν να εισέλθουν στον χώρο του δράστη για να ζητήσουν εξηγήσεις, όμως εκείνος επιχείρησε να τους επιτεθεί. «Αμυνθήκαμε στην επίθεση του. Ήταν εντελώς γυμνός και άρχισε να τρέχει στους διαδρόμους μέχρι που έπεσε στο έδαφος. Τον περιορίσαμε εκεί μέχρι να έρθουν οι υπεύθυνοι της υποδοχής και οι λιμενικές αρχές. Τα κορίτσια ήταν σε άθλια ψυχολογική κατάσταση», πρόσθεσε ο συμμαθητής τους.