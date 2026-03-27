«Θα δεις τώρα τι θα κάνω»: Η μαρτυρία για τον άνδρα που εισέβαλε γυμνός σε καμπίνα μαθητριών

«Μόλις τον αντιλήφθηκε μια κοπέλα και του φώναξε "τι κάνεις;", εκείνος αποκρίθηκε προκλητικά
Σοκ προκαλεί το αποτρόπαιο περιστατικό που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής (27/03) σε πλοίο με προορισμό την Κρήτη.
Ένας 45χρονος άνδρας εισέβαλε γυμνός σε καμπίνα μαθητριών, οι οποίες ταξίδευαν από την Αθήνα στο πλαίσιο σχολικής εκδρομής με το Λύκειο.
«Ακούσαμε κραυγές από τον διάδρομο»
Μαθητής που έγινε αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε στο Mega τις στιγμές πανικού, και τα όσα λέει είναι ανατριχιαστικά: «Ενώ περπατούσαμε, ακούσαμε κραυγές από τον διάδρομο και είδαμε συμμαθήτριές μας να τρέχουν έντρομες προς το μέρος μας. Κατευθυνθήκαμε προς το σημείο και είδαμε έναν γυμνό άνδρα έξω από το δωμάτιό τους. Είχε μπει μέσα στην καμπίνα τους, καθώς η πόρτα δεν είχε ασφαλίσει καλά, και την έκλεισε πίσω του. Μόλις τον αντιλήφθηκε μια κοπέλα και του φώναξε "τι κάνεις;", εκείνος αποκρίθηκε προκλητικά "θα δεις τώρα τι θα κάνω"».
Σύμφωνα με τη μαρτυρία, οι μαθητές επιχείρησαν να εισέλθουν στον χώρο του δράστη για να ζητήσουν εξηγήσεις, όμως εκείνος επιχείρησε να τους επιτεθεί. «Αμυνθήκαμε στην επίθεση του. Ήταν εντελώς γυμνός και άρχισε να τρέχει στους διαδρόμους μέχρι που έπεσε στο έδαφος. Τον περιορίσαμε εκεί μέχρι να έρθουν οι υπεύθυνοι της υποδοχής και οι λιμενικές αρχές. Τα κορίτσια ήταν σε άθλια ψυχολογική κατάσταση», πρόσθεσε ο συμμαθητής τους.
Τι ισχυρίζεται ο 45χρονος
Ο δράστης ισχυρίστηκε πως βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ και δεν έχει μνήμη των πράξεών του. «Δεν γνώριζα τα παιδιά, ούτε την ιδιότητά τους. Έχω πρόβλημα με το ποτό. Εκείνοι με χτύπησαν, εγώ δεν τους πείραξα. Πίναμε στο σαλόνι με συναδέλφους και όταν επέστρεψα για ύπνο, δεν θυμάμαι πώς βρέθηκα στην καμπίνα τους. Ζητώ συγγνώμη», φέρεται να δήλωσε στους λιμενικούς μετά τη σύλληψή του.
Το χρονικό της επίθεσης
Σύμφωνα με πληροφορίες του Cretalive, το περιστατικό έλαβε χώρα γύρω στις 2:30 τα ξημερώματα, όταν ο 45χρονος βγήκε γυμνός από την καμπίνα του και εισέβαλε στον χώρο όπου διέμεναν τέσσερις μαθήτριες του 1ου ΕΠΑΛ Αχαρνών.
Αφού κλείδωσε την πόρτα προκαλώντας τρόμο στα κορίτσια, ο άνδρας επέστρεψε στη δική του καμπίνα. Ωστόσο, μαθητές που είχαν ήδη ενημερωθεί για το περιστατικό τον εντόπισαν και, σύμφωνα με μαρτυρίες, του επιτέθηκαν πριν τον οδηγήσουν τραυματισμένο στο σαλόνι του πλοίου. Εκεί παρενέβη το πλήρωμα του πλοίου, το οποίο του παρείχε ρούχα και τον περιόρισε σε ασφαλή χώρο μέχρι τον κατάπλου του πλοίου, οπότε και παραδόθηκε στις λιμενικές Αρχές.
