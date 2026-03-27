Ξεκίνησε το 4ο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ: Δείτε LIVE την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη

Παράλληλα με τις ομιλίες των συνέδρων, το Σάββατο, θα διεξάγονται και θεματικά τραπέζια για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, την Άμυνα και την Εξωτερική Πολιτική, την ομογένεια, τα εργασιακά, την κοινωνική πολιτική, τη «συμπαράταξη δυνάμεων στην πορεία προς τις εκλογές».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά την έναρξη της ομιλίας του δήλωσε: «Έφτασε η ώρα για μια νέα Αλλαγή, που αποτελεί προϋπόθεση για την οικονομική και κοινωνική σταθερότητα του τόπου. Μαζί θα κερδίσουμε την Ελλάδα που αξίζουμε».

Βαρδακαστάνης: «Συνέδριο-δυναμική αφετηρία»- Κ. Σκανδαλίδης: «Αντίστροφη μέτρηση για τη νίκη στις εκλογές»

Για ένα συνέδριο βαθιά πολιτικό και ουσιαστικά οργανωτικό μίλησε ο Γραμματέας της ΚΟΕΣ Γιάννης Βαρδακαστάνης, καλωσορίζοντας με την ομιλία του τους συνέδρους στο 4ο Τακτικό Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής στο Ταε Κβο Ντο. «Θα λάβουμε αποφάσεις ιστορικής ευθύνης γιατί δεν αφορούν μόνο το παρόν του κινήματος μας αλλά πρωτίστως χαράσσουν τη νικηφόρα πορεία του ΠΑΣΟΚ προς τις επόμενες εθνικές εκλογές και διαμορφώνουν τους όρους της προοδευτικής διακυβέρνησης της χώρας» είπε. Υποστήριξε ότι γι' αυτό το συνέδριο είναι ιστορικό, είναι ένα συνέδριο-«βατήρας», μια δυναμική αφετηρία -όπως είπε- «για τη μεγάλη πανστρατιά της δημοκρατικής παράταξης με ξεκάθαρο στόχο να εκφράσουμε το πάνδημο αίτημα της κοινωνίας για πολιτική αλλαγή». «Γιατί», υπογράμμισε, «είναι απολύτως ξεκάθαρο και σαφές ότι πολιτική αλλαγή χωρίς τη στρατηγική ήττα της ΝΔ και την απομάκρυνση της από τη διακυβέρνηση της χώρας δεν μπορεί να υπάρξει».

«Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής δεν υπήρξε περίκλειστο κόμμα, δεν βρέθηκε σε ακινησία, πήρε πρωτοβουλίες για τα σημαντικά θέματα. Σήμερα το συνέδριο μας είναι η κορύφωση αυτής της πολύ σημαντικής προσυνεδριακής πορείας. Τώρα ξεκινά η μεγάλη μάχη για την πολιτική αλλαγή και αυτή τη μάχη θα τη δώσουμε όλοι μαζί και θα είναι νικηφόρα», σημείωσε.

Εν συνεχεία, και προτού ανέβει στο βήμα ο Νίκος Ανδρουλάκης, συγκροτήθηκε το προεδρείο του 4ου Τακτικού Συνεδρίου & Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής, με πρόεδρο του συνεδρίου τον Κώστα Σκανδαλίδη.

Σε σύντομο χαιρετισμό του ο κ. Σκανδαλίδης καλωσόρισε στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, «ενός Κινήματος, που όπως συνήθιζε να λέει ο Ανδρέας Παπανδρέου γεννήθηκε για να υπηρετεί το λαό και την πατρίδα'». «Δεν χρησιμοποίησε τυχαία τον ενεστώτα διάρκειας. Θεωρούσε το ταξίδι στο χρόνο του ΠΑΣΟΚ ατελεύτητο και στον παρελθόντα και στον παρόντα και στον μέλλοντα χρόνο. Γι' αυτό κατά κόρον η λέξη που χρησιμοποιούμε είναι η αναγέννηση…», είπε μεταξύ άλλων, σημειώνοντας ότι πάντα αυτό γίνεται με πυξίδα τις αξίες του ΠΑΣΟΚ.

«Σήμερα είμαστε πάλι εδώ σε μια ιστορική στιγμή που η αναγέννηση του ΠΑΣΟΚ- Κινήματος Αλλαγής είναι απαρέγκλιτη προϋπόθεση για να μπει η πατρίδα σε νέα τροχιά και να ζήσει ο χειμαζόμενος λαός μας καλύτερες μέρες. Εμείς μπορούμε ξανά να κρατήσουμε σταθερά το τιμόνι προς την πρόοδο και την αλλαγή», τόνισε. Εκτίμησε ότι «με αυτά που αποκαλύπτονται» το τελευταίο διάστημα, και «με αυτά που συμβαίνουν», «αρχίζει από τώρα η αντίστροφη μέτρηση για τη νίκη στις εκλογές». Ζήτησε «να μας εμπιστευτεί για άλλη μια φορά ο λαός και να μας οδηγήσει ξανά στη νίκη και την ανατροπή». Έκανε λόγο για ένα συνέδριο «οραματικό, προγραμματικό, ενότητας, σύνθεσης και συσπείρωσης, ανάτασης και νέας έμπνευσης». Και μετά, πρόσθεσε, «ενωμένοι στο δρόμο για τις εκλογές και τη νίκη».