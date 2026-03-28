Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Κυριακή 29 και την Δευτέρα 30 Μαρτίου 2026

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΓΕΩΡΓΙΟ ΓΡ. ΒΕΡΓΟ
Επιχειρηματία - Ετών 68
Κηδεύουμε την Κυριακή 29-3-2026 και ώρα 4 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίας Φωτεινής Πατρών. Η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο Ζαρουχλεΐκων.
Τα παιδιά του: Βασίλης και Σταυρούλα Βέργου, Μιρένα και Γιώργος Τσαμης
Τα εγγόνια του: Κων/νος, Γιώργος, Μπέμπα
Τα αδέλφια του: Μάκης και Λίτσα Βέργου, Φωτεινή και Γιάννης Τσουκαλάς, Πόπη και Αποστόλης Αλατζατιανός
Τα ανίψια του Οι λοιποί συγγενείς
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
www.tsantarliotis.gr
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΜΑΡΙΑ ΛΕΠΕΣΙΩΤΗ - ΜΙΚΡΟΥΛΗ
ΕΤΩΝ 69
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 30-3-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 2 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ.
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΚΡΟΥΛΗΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΑΝΔΡΕΑΣ,ΝΙΚΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΦΩΤΗΣ & ΣΟΥΛΑ ΛΕΠΕΣΙΩΤΗ, ΚΑΛΛΙΟΠΗ & ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΓΕΛΑΛΗΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΣΑΒΒΑ ΠΑΥΛ. ΚΟΣΜΙΔΗ
ΕΤΩΝ 78
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 30-3-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 4 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ Ι. ΝΑΟ ΣΤΙΣ 3.30.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΟΣΜΙΔΗ & ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΗ ΚΟΣΜΙΔΟΥ,ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΣΜΙΔΗΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΚΑΛΛΙΟΠΗ
Η ΑΔΕΛΦΗ ΤΟΥ : ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΧΗΡΑ ΙΩΑΝ. ΠΑΓΩΝΗ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ ΟΠΩΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΝΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΘΟΥΝ ΧΡΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΣΚΟΠΟ.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ ΠΑΤΕΡΑ, ΠΑΠΠΟΥ, ΑΔΕΛΦΟ κ ΘΕΙΟ
ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗ
ΕΤΩΝ 81
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 30-3-2026 & ΩΡΑ 14:00 μ.μ. Η ΝΕΚΡΩΣΙΜΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΘΑ ΨΑΛΛΕΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΩΝ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β΄ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΝΑΟΥ 13:30 μ.μ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΑΘΗΝΑ κ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ κ ΕΛΕΝΗ ΜΗΛΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΜΑΡΙΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:ΘΕΟΔΩΡΟΣ κ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΗΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΕΞΑΔΕΛΦΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΤΕΛΕΤΑΙ – ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΑΤΣΙΚΑ 165 Τ. 2610 361.555 Κ. 6979140091 Κ. 6975730357
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