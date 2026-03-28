Μαρινέλλα: Οι έρωτες με Καζαντζίδη και Βοσκόπουλο και η απόφαση που προκάλεσε αίσθηση

«Έκανα δύο γάμους, με τον Στέλιο Καζαντζίδη και τον Τόλη Βοσκόπουλο, και είχα μερικές ακόμη σημαντικές σχέσεις», έχει πει σε παλιότερη συνέντευξή της η Μαρινέλλα, η σπουδαία ερμηνεύτρια του ελληνικού πενταγράμμου.

Η Μαρινέλλα, «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών το Σάββατο 28.03.2026, αφήνοντας «ορφανό» το ελληνικό τραγούδι.

Μιλώντας για τον άλλο μεγάλο του ελληνικού τραγουδιού, τον Στέλιο Καζαντζίδη, η Μαρινέλλα θυμάται: «Mε άκουσε να τραγουδώ το ”Πικρό ψωμί” του Γιώργου Μητσάκη. Και με έκανε ταίρι του, στο πάλκο, αλλά και στη ζωή, έως το 1966. Τον Καζαντζίδη τον γνώρισα από τον Στέλιο Ζαφειρίου.

Εγώ δεν είχα ιδέα ποιος ήταν ο Στέλιος Καζαντζίδης, δεν τον ήξερα. Μου λέει ”Τραγουδάς ωραία, μπράβο! Σεκόντα ξέρεις να κάνεις;” Λέω ”Ξέρω” και μετά μου λέει ”Ψαρεύεις;” Λέω ”Βεβαίως” και με ρωτά ”Πάμε για ψάρεμα;” Ψαρέψαμε, δεν πιάσαμε τίποτε, αλλά μάλλον έπεσε ένα φλερτάκι εκεί θυμάμαι», είχε πει η μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού.

Η Μαρινέλλα μιλώντας για μία απόφαση που πήρε για την προσωπική της ζωή, είχε δηλώσει: «Έκανα δύο γάμους, ο ένας με το Στέλιο Καζαντζίδη και ο άλλος με τον Τόλη Βοσκόπουλο, είχα και δυο-τρεις μεγάλες σχέσεις. Είδα τη ζωή μου, τον γάμο μου, για οχτώ χρόνια, με τον Τόλη Βοσκόπουλο, αλλά και την τετράχρονη σχέση μου με τον Φρέντι Σερπιέρη να γίνεται ”βορά” των περιοδικών». Γνώρισα τον πατέρα της Τζωρτίνας, γεννήθηκε εκείνη, με τον Φρέντι (σ.σ. Σερπιέρη) μείναμε καλοί φίλοι. Αν κάνεις τη σούμα, βγαίνουν πολλά χρόνια. Από τότε που το παιδί μου έγινε 11-12 ετών, είπα: “Δεν σε παίρνει πια, κoρίτσι μου, τελείωσαν οι άντρες για σένα”.

Δεν ήθελα η κόρη μου να με βλέπει μια με τον έναν γκόμενο και μια με τον άλλο, ούτε να διαβάζει για τους έρωτές μου στα περιοδικά. Είμαι χορτάτη. Ερωτεύτηκα, με ερωτεύτηκαν, έκανα έρωτα, ευχαριστήθηκα, το φόρεσα αυτό το “κοστούμι”. Κάτσε να κάνω την αφαίρεση… Τριάντα χρόνια είμαι χωρίς άντρα. Δεν λέω ότι δεν με φλέρταραν από τότε, αλλά όλα είναι στο μυαλό μας.

Όπως πέταξα ένα πρωί τα τσιγάρα μου από το παράθυρο, εγώ που κάπνιζα πέντε πακέτα τη μέρα, όπως σταμάτησα να τρώω κρέας, έτσι έγινε και με τους άντρες. Τέρμα! Δεν μου λείπει ο σύντροφος. Δεν νιώθω μόνη. Είμαι πανευτυχής. Έχω κάνει τις επιλογές μου. Έχω ζήσει μεγάλους έρωτες. Είμαι χορτασμένη. Πολύ αγάπησα, πολύ με αγάπησαν, πολύ ερωτεύτηκα, πολύ χτυπήθηκα, πολύ πόνεσα. Δεν έκανα τίποτε λίγο. Ο έρωτας δεν έχει ηλικία. Αν είναι να έρθει, ας έρθει. Αλλιώς να προσπεράσει. Δεν βγήκα στη γύρα ποτέ. Κατ’ αρχήν τώρα δεν με κοιτάνε πια, τελείωσε. Πάει και αυτό το θέμα, κλείσαμε».

Μαρινέλλα – Στέλιος Καζαντζίδης: Ο μεγάλος έρωτας, ο γάμος και ο χωρισμός

Η Μαρινέλλα και ο Στέλιος Καζαντζίδης έζησαν για δέκα ολόκληρα χρόνια έναν μεγάλο έρωτα και χώρισαν το 1966, δύο χρόνια, δηλαδή, μετά τον γάμο τους που έγινε στο Χαλάνδρι, στις 7 Μαΐου 1964.

Η Μαρινέλλα και ο Καζαντζίδης, γνωρίστηκαν το 1956 και ο τραγουδιστής, όχι μόνο ενθουσιάζεται με τη φωνή της αλλά την ερωτεύεται κεραυνοβόλα. Το ίδιο και εκείνη. Όπως αναφέρει ο συλλέκτης Άρης Λουπάσης το ζευγάρι παντρεύτηκε σε κλειστό οικογενειακό κύκλο στην εκκλησία Αγία Βαρβάρα Χαλανδρίου, με κουμπάρους τον Μανώλη Χιώτη και τη Μαίρη Λίντα.

Ο Άρης Λουπάσης δημοσιεύει σπάνια φωτογραφία του γάμου του διάσημου ζευγαριού και αναφέρει:

«Στις 7 Μαΐου του 1964 ο Στέλιος Καζαντζίδης και η Μαρινέλλα αποφασίζουν να ενωθούν με τα ιερά δεσμά του γάμου στην Αγία Βαρβάρα Χαλανδρίου σε στενό οικογενειακό κύκλο με την παρουσία συγγενών και αγαπημένων φίλων και συναδέλφων, αποτελώντας το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Κουμπάροι του ζευγαριού ο Μανώλης Χιώτης με την Μαίρη Λίντα και ανάμεσα στους καλεσμένους και οι Πόλυ Πάνου, Μιχάλης Μενιδιάτης, ο συνθέτης Γιάννης Παπαϊωάννου και ο στιχουργός Κώστας Βίρβος. Η γνωριμία τους γίνεται το 1956 στη Θεσσαλονίκη όταν εκείνος ενθουσιάζεται με τη φωνή της στο μαγαζί στο οποίο εμφανίζεται και της προτείνει συνεργασία και ερωτεύονται κεραυνοβόλα με την πρώτη ματιά.