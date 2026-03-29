Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι: Η Ασπασία βάζει όρια στον Στέλιο και του ζητά να μην ξαναβρεθούν

Νέες εξελίξεις αναμένονται στα επόμενα επεισόδια της δημοφιλούς σειράς του Alpha, «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι», που προβάλλονται την Τετάρτη και την Πέμπτη, 1-2 Απριλίου, στις 23:30.

Η Ασπασία βάζει όρια στον Στέλιο και του ζητά να μην ξαναβρεθούν, προσπαθώντας να τιθασεύσει όσα νιώθει. Η Μελισσάνθη αιφνιδιάζεται όταν ο Απόστολος εμφανίζεται στο Ίδρυμα, ενώ η γνωριμία του με τον γιατρό Γιάννη Παπαχρήστου δημιουργεί υπόγεια ένταση.

Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι: Τετάρτη 1 Απριλίου 2026 23:30

Επεισόδιο 45: Μετά τη δεύτερη νύχτα τους, η Ασπασία βάζει όρια στον Στέλιο και του ζητά να μην ξαναβρεθούν, προσπαθώντας να τιθασεύσει όσα νιώθει. Αργότερα, μια ειλικρινής τηλεφωνική επικοινωνία με τον Σταύρο και μια ανάμνηση της μητέρας της την γεμίζουν τύψεις. Την ίδια ώρα, η Μελισσάνθη αιφνιδιάζεται όταν ο Απόστολος εμφανίζεται στο Ίδρυμα, ενώ η γνωριμία του με τον γιατρό Γιάννη Παπαχρήστου δημιουργεί υπόγεια ένταση. Η Πολυξένη ανησυχεί για την πορεία της ταινίας και προσπαθεί να στηρίξει τον Κωνσταντίνο μέσα στην αβεβαιότητα, ενώ ο Ηλίας ανησυχεί όταν δεν τη βρίσκει στο στούντιο.

Στο οικογενειακό τραπέζι, η αιφνιδιαστική εμφάνιση της Μέλπως φέρνει αναστάτωση, ενώ η Ιουλία προσπαθεί να κρατήσει τις ισορροπίες. Παράλληλα, η Μαγδαληνή φεύγει για το χωριό, αποφασισμένη να ξεκαθαρίσει τη στάση της απέναντι στο ενδεχόμενο του γάμου της με τον Οδυσσέα.

Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι: Πέμπτη 2 Απριλίου 2026 23:30

Επεισόδιο 46: Η αστυνομία καλεί την Ασπασία να δώσει εξηγήσεις για τη νύχτα της δολοφονίας της γυναίκας του Στέλιου και εκείνη αναγκάζεται να στηρίξει το άλλοθι του, μπλέκοντας επικίνδυνα και η ίδια. Την ίδια στιγμή, η Μαγδαληνή παίρνει πίσω την απόφασή της να φύγει και επιστρέφει στη θεία της, παραδεχόμενη έμμεσα ότι δεν μπορεί να αποκοπεί από τον Οδυσσέα. Στο Λαγονήσι, ο Απόστολος πιέζει τη Μελισσάνθη να σκεφτούν σοβαρά την υιοθεσία, ανοίγοντας μια συζήτηση που την βρίσκει διχασμένη, ενώ λίγο αργότερα ο Άγγελος κάνει αιφνιδιαστική πρόταση να αγοράσει προσωρινά τη βίλα τους, περιπλέκοντας ακόμη περισσότερο την κατάσταση.

Η Ιουλία έρχεται πιο κοντά με τον μικρό Αντρίκο, δείχνοντας για ακόμη μια φορά την ευαισθησία της, την ώρα που η Μέλπω θέτει σκληρούς όρους για το ξενοδοχείο. Στο στούντιο, η Πολυξένη μαθαίνει ότι τα γυρίσματα ξεκινούν κανονικά, ενώ ο Ηλίας αρχίζει να σκέφτεται πιο σοβαρά το ενδεχόμενο οικογένειας.