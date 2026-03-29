Μαρινέλλα: Μια ανεπανάληπτη πορεία, οι σχέσεις που τη σημάδεψαν και η τελευταία της επιθυμία

«Να είναι απόλυτο σκοτάδι, να πέσει πάνω μου ένα φως, κι εγώ να τραγουδάω…»: Αυτή υπήρξε διαχρονικά η πιο βαθιά και ακατάβλητη επιθυμία της Μαρινέλλας.

Και αυτό ακριβώς υπηρέτησε για 68 ολόκληρα χρόνια, από την πρώτη της εμφάνιση στη σκηνή έως και την τελευταία, εκείνη τη συγκλονιστική βραδιά της 25ης Σεπτεμβρίου 2024. Τότε, εμφανίστηκε από την πλαϊνή είσοδο του σκοτεινού Ηρωδείου, με έναν προβολέα να τη λούζει ξαφνικά στο φως, και ξεκίνησε να τραγουδά ακαπέλα, καθηλώνοντας το κοινό με την ερμηνευτική και συναισθηματική της ένταση.

«Καμιά φορά λέω ν’ αλλάξω ουρανό μα δεν υπάρχουν δρόμοι»…

Μπορεί να έφυγε από τη ζωή το απόγευμα του Σαββάτου, έχοντας δίπλα της τα αγαπημένα της πρόσωπα, όμως το δικό της «αντίο» το είχε ήδη δώσει εκείνη τη βραδιά - με έναν τρόπο αντάξιο της πορείας της: δυναμικό, συγκινητικό και βαθιά θεατρικό.

Αφού χάρισε στο κοινό λίγα λεπτά μιας μοναδικής ερμηνείας, γύρισε την πλάτη της στη σκηνή, με το λευκό, μακρύ κιμονό της να κυματίζει απαλά. Πιάνοντας τα χέρια των δύο μαυροντυμένων συνοδών της, άρχισε να ανεβαίνει αργά και σταθερά τα φωτισμένα σκαλιά που οδηγούσαν προς το βάθος της σκηνής.

Ήταν μια εικόνα που έμοιαζε σκηνοθετημένη μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια, σχεδόν συμβολική - ένα πέρασμα που έμοιαζε να αγγίζει την αιωνιότητα.

Με αυτόν τον βαθιά συγκινητικό και απόλυτα θεατρικό τρόπο αποχαιρέτησε το κοινό της μια από τις σημαντικότερες μορφές του ελληνικού τραγουδιού.

«Δεν θέλω μετά θάνατον τιμές»

Προφανώς και δεν μπορούσε να φανταστεί πως εκείνα τα μοιραία λεπτά αποτελούσαν το κύκνειο καλλιτεχνικό άσμα της. Και να το ήξερε, όμως, δεν θα έκανε κάτι διαφορετικό για λόγους υστεροφημίας. «Εμένα δεν με ενδιαφέρουν οι τίτλοι. Όπως θέλει ο καθένας μπορεί να με θυμάται. Ούτε έχω τη φιλοδοξία να με θυμάται ο κόσμος μετά από χρόνια. Ας μη με θυμάται… Μου αρέσει που με θυμούνται τώρα, όσο βρίσκομαι στη ζωή. Μετά θάνατον τι να το κάνω;… Δεν θέλω ούτε επικήδειους ούτε μετά θάνατον τιμές, τα θεωρώ γελοία και υποκριτικά όλα αυτά» μού είχε πει το 2016, κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης. Και το εννοούσε.

Δεν της άρεσαν τα μεγάλα λόγια της Μαρινέλλας, κι ας ήταν το δικό της άστρο τεράστιο και λαμπρό. Όσο εντυπωσιακή και άπιαστη έμοιαζε να είναι στη σκηνή τόσο απλή, επικοινωνιακή κι ευθύς ήταν στην καθημερινή της ζωή.

Τη σπουδαία καριέρα της όμως και την πλούσια σε εμπειρίες, κινηματογραφική θαρρείς ζωή της τις περπάτησε φορώντας παντελόνια, όπως μού έλεγε χαρακτηριστικά στην ίδια εκείνη συνέντευξη: «Διέθετα πάντα ένα αντριλίκι στις σχέσεις μου, στις φιλικές και τις επαγγελματικές. Εγώ δεν χρειάζεται να υπογράψω χαρτί για να κλείσω μια συμφωνία. Ο λόγος μου είναι συμβόλαιο. Όταν λέω «όχι» είναι «όχι» κι' όταν λέω «ναι» είναι «ναι». Δεν έχω «ίσως» εγώ. Και πίστεψέ με λέω πολύ περισσότερες φορές «όχι». Και δεν χρειάζεται να είσαι άντρας για να έχεις αντριλίκι. Το αντριλίκι βρίσκεται μέσα στην καρδιά του ανθρώπου.

Εκτός από αυτή τη μπέσα όμως, η Μαρινέλλα διέθετε και πολύ ταλέντο, μεγάλη αγάπη γι΄αυτό που έκανε και υψηλή ευφυία. Ο συνδυασμός όλων των παραπάνω, στις σωστές δόσεις, ήταν εκείνος που την έκανε ένα διαχρονικό φαινόμενο, που καμιά ομότεχνή της δεν κατάφερε ποτέ να αντιγράψει ούτε κατά διάνοια.

Και κάτι ακόμη πολύ σημαντικό. Το σεβόταν απόλυτα το κοινό της όταν βρισκόταν στη σκηνή, στις αποφάσεις της όμως τα «θέλω» της ήταν εκείνα που μετρούσαν κι όχι αυτά που λέει ο κόσμος: «Τραγουδούσα πάντα γιατί μου άρεσε και συνεχίζω να τραγουδάω γιατί μου αρέσει. Εάν δεν με βοηθούσε πια η φωνή μου, θα είχα καθίσει σπίτι μου προ πολλού. Αφού όμως η φωνή μου αντέχει και μου αρέσει και αγαπάω αυτό που κάνω, δεν βρίσκω τον λόγο γιατί να σταματήσω. Κι' ας λένε κάποιοι «Ακόμη τραγουδάει η Μαρινέλλα;…» Γιατί να κάτσω σπίτι μου δηλαδή; Όταν βρίσκομαι πάνω στη σκηνή νιώθω ότι δεν έχω ηλικία. Γενικά δεν έχω καμία διαμάχη με τον χρόνο, δεν με ενδιαφέρουν οι ηλικίες. Και ειδικά για τον καλλιτέχνη, όταν είναι καλός σε αυτό που κάνει, πιστεύω ότι δεν έχει ηλικία…»

Η απόλυτη μεταμόρφωση πάνω στη σκηνή

Κι ήταν έτσι ακριβώς όπως τα έλεγε. Ήταν απίστευτη η μεταμόρφωσή της όταν ανέβαινε στη σκηνή. Λίγο μόλις καιρό πριν τη μοιραία εκείνη βραδιά του Ηρωδείου, τον Ιούλιο του 2024, είχα την τύχη να βρεθώ στη συναυλία που έδωσε στο προαύλιο χώρο της Ιεράς Μονής Τοπλού, η οποία βρίσκεται λίγο έξω από την Σητεία. Δύσκολη η διαδρομή για να φθάσει κανείς εκεί, με ανηφόρα και πολλές στροφές.