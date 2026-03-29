Η Ιωάννα Τούνη ξέσπασε σε κλάματα μετά την προβολή του revenge porn: «Δεν μπορώ να διανοηθώ το πόσο πόνο έχω περάσει»

Η Ιωάννα Τούνη ξέσπασε σε κλάματα απευθυνόμενη στους διαδικτυακούς της ακόλουθους, μετά την προβολή του επίμαχου βίντεο στη δικαστική αίθουσα για την υπόθεση revenge porn, με θύμα την ίδια.

Συναισθηματικά φορτισμένη, η Instagrammer ανέφερε ότι έχει πληρώσει και συνεχίζει να πληρώνει για κάτι που δεν ευθύνεται, ενώ η δημόσια εικόνα της έχει υποστεί σημαντική ζημιά. Όπως εκμυστηρεύτηκε, ο πόνος που έχει βιώσει όλα αυτά τα χρόνια είναι αδιανόητος.

«Το βίντεο για το οποίο έχει γίνει φυσικά όλη αυτή η υπόθεση. Το συγκεκριμένο βίντεο λοιπόν έχει ληφθεί ενώ εγώ βρίσκομαι σε κατάσταση οξείας μέθης, πράγμα που βεβαιώνουν και οι δύο φωτογραφίες στις οποίες βρίσκομαι ολόγυμνη, λιπόθυμη στο αμάξι, ακριβώς μετά την ερωτική πράξη. Ο σύντροφός μου δε, ερωτικός παρτενέρ μου, δεν ξέρω πώς θέλετε να τον ονομάσετε… φαίνεται απόλυτα να γνωρίζει ποιος τραβάει το βίντεο, καθώς σε πολύ κοντινή απόσταση γυρνάει πολλές φορές κατά τη διάρκεια της πράξης, τον κοιτάει, του γνέφει, γελάει, κάνει γκριμάτσες. Και παράλληλα όλο αυτό έχει ληφθεί με κινητό εμφανώς και μιλάμε για το έτος 2017, δηλαδή εννιά χρόνια πριν…», είπε αρχικά μέσα από ένα βίντεο στο Instagram.

Εκφράζοντας την απορία της για το γεγονός ότι δεν έχουν δημοσιοποιηθεί τα ονόματα των κατηγορουμένων, σημείωσε: «Γιατί δεν λέμε ποτέ τα ονόματά τους, δεν το καταλαβαίνω αυτό; Γιατί ποτέ κανένας δημοσιογράφος δεν λέει τα ονόματά τους; Γιατί στη δική μου περίπτωση προστατεύονται τόσο πολύ οι κατηγορούμενοι; Ευτυχώς πήραμε απόφαση και ανυπομονώ να μπορώ πλέον να μιλάω απόλυτα ανοιχτά και να μπορώ να πω τα ονόματα των κακοποιητών μου χωρίς να μου στέλνουνε μηνύσεις και εξώδικα».

Όπως τόνισε, αυτό το βίντεο τραβήχτηκε eν αγνοία της και ενάντια στη θέλησή της: «Το βίντεο αυτό λοιπόν, το οποίο τραβήχτηκε εν αγνοία μου και παρά τη θέλησή μου, το οποίο διαδόθηκε σε όλη την Ελλάδα, ανέβηκε σε πορνοσάιτ, βρέθηκε εξώφυλλο σε εφημερίδες, μιλούσαν για αυτό όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και μάλιστα ονομάζοντάς το τότε “ροζ βίντεο”, λες και ήταν κάτι το οποίο έκανα οικειοθελώς».

Δείτε το βίντεο