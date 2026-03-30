Σελίν Ντιόν: Ο Πύργος του Άιφελ φωταγωγήθηκε ενόψει της επιστροφής της

Σύμφωνα με το ίδιο μέσο, ο Πύργος φωτίστηκε σε αποχρώσεις του λευκού και του μπλε, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό θέαμα, ενώ τα συγκεκριμένα μηνύματα εμφανίστηκαν στο φινάλε της δοκιμής.

Οι Παριζιάνοι που βρέθηκαν κοντά στο εμβληματικό μνημείο είχαν την ευκαιρία να δουν να προβάλλονται μηνύματα όπως «Céline Dion» και «Paris, je suis prête» («Παρίσι, είμαι έτοιμη»), ενισχύοντας τα σενάρια για την πολυαναμενόμενη επιστροφή της Σελίν Ντιόν .

Το Παρίσι φαίνεται να προετοιμάζεται για τη μεγάλη σκηνική επιστροφή της Σελίν Ντιόν. Σύμφωνα με το BFMTV, ο Πύργος του Άιφελ φωταγωγήθηκε προς τιμήν της Καναδής σταρ, στο πλαίσιο μυστικών νυχτερινών προβών που πραγματοποιήθηκαν από την Κυριακή (29.03.2026) προς τη Δευτέρα.

La Tour Eiffel s'illumine pour le grand retour de Céline Dion — BFM (@BFMTV) March 30, 2026

Την ίδια ώρα, το Paris Match αναφέρει ότι για την περίσταση ακούστηκε το εμβληματικό «My Heart Will Go On».

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, η Σελίν Ντιόν να ετοιμάζει μια σειρά εμφανίσεων στο Paris La Défense Arena, έναν από τους μεγαλύτερους και πιο σύγχρονους συναυλιακούς χώρους της Ευρώπης, τον Σεπτέμβριο και Οκτώβριο του 2026. Σύμφωνα με την La Presse, η Ντιόν για δύο μήνες, Σεπτέμβριο και Οκτώβριο, θα βρίσκεται και πάλι πάνω στη σκηνή, δίνοντας δύο συναυλίες κάθε εβδομάδα.

Πρόκειται για ένα χώρο που έχει φιλοξενήσει μερικά από τα πιο μεγάλα ονόματα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής και που τώρα φαίνεται να ετοιμάζεται για μια από τις πιο φορτισμένες επιστροφές των τελευταίων χρόνων.

Το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται μόνο στη σκηνή. Στους δρόμους του Παρισιού έχουν ήδη εμφανιστεί αφίσες με τίτλους από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της, μια διακριτική αλλά πολύ στοχευμένη κίνηση που δημιουργεί προσμονή για την εμφάνισή της.

Οι συναυλίες της Ντιόν στο Παρίσι ήταν αρχικά προγραμματισμένες για το 2020 ως μέρος της παγκόσμιας περιοδείας της Courage, αλλά αναβλήθηκαν λόγω της πανδημίας και στη συνέχεια καθυστέρησαν ξανά λόγω των προβλημάτων υγείας της.

Ήταν στα τέλη του 2022, όταν η τραγουδίστρια με τη μυθική φωνή Σελίν Ντιόν ανακοίνωσε ότι έχει διαγνωστεί με μια σπάνια πάθηση που ονομάζεται «Σύνδρομο Δύσκαμπτου Ανθρώπου» (Stiff Person Syndrome, SPS) και την οποία κράτησε μυστική για 17 ολόκληρα χρόνια.

Η μάχη της με την ασθένεια καταγράφηκε στο ντοκιμαντέρ του 2024 «I Am: Celine Dion».