Διπλή δολοφονία στου Ζωγράφου: Βρέθηκαν μητέρα και κόρη νεκρές σε διαμέρισμα

Η πόρτα ήταν σφραγισμένη με τσιμέντο

Διπλή δολοφονία σημειώθηκε στου Ζωγράφου με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός στις αστυνομικές αρχές.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως το πρωί της Δευτέρας (30.03.2026) βρέθηκαν μέσα σε διαμέρισμα οι σοροί μιας μητέρας και της κόρης της, σε προχωρημένη σήψη. Η πόρτα του διαμερίσματος μάλιστα ήταν σφραγισμένη με τσιμέντο. Για την υπόθεση έχει ήδη προσαχθεί ο γιος της οικογένειας.

Οι δύο γυναίκες φαίνεται να έμεναν μαζί με τον άνδρα που έχει προσαχθεί ενώ οι συγγενείς τους που προσπαθούσαν να επικοινωνήσουν για ημέρες μαζί τους, δεν τα είχαν καταφέρει. Έτσι, ενημέρωσαν την αστυνομία και σήμερα το πρωί, άνδρες της ΕΛΑΣ μετέβησαν στην οδό Κουσίδου στου Ζωγράφου.

