Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 48χρονος για ληστείες σε βάρος πεζών

Στη σύλληψη 48χρονου ημεδαπού, για ληστείες σε βάρος πεζών με τη χρήση σωματικής βίας, προχώρησαν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ, της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης. Ο άνδρας χθες το μεσημέρι αφαίρεσε από 19χρονη το κινητό της τηλέφωνο ενώ βρισκόταν στη Νέα Παραλία.

Ακολούθησε έρευνα και προέκυψε πως ο ίδιος δράστης, λίγο νωρίτερα, έκλεψε από μια 73χρονη ένα κινητό τηλέφωνο και μία σακούλα με διάφορα προϊόντα, ενώ κατελήφθη να κατέχει δίκυκλη μοτοσικλέτα, την οποία είχε κλέψει την 25η Μαρτίου.

Επιπλέον, το απόγευμα της περασμένης Παρασκευής και πάλι στη Νέα Παραλία με τη χρήση σωματικής βίας έκλεψε από 34χρονη μία τσάντα, που περιείχε 250 ευρώ και 1.000 λέου, δύο τραπεζικές κάρτες καθώς και ταξιδιωτικά έγγραφα.

Στην κατοχή του δράστη βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, πέραν της μοτοσικλέτας, 20.863,90 ευρώ, 1.330 λέου, μία τανάλια, τέσσερα κινητά τηλέφωνα και μία σακούλα με διάφορα προϊόντα. Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο εσαγγελέα.