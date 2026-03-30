Πάτρα: Αντιδράσεις για το πόρισμα στην υπόθεση του 10μηνου βρέφους

Έντονες αντιδράσεις προκάλεσαν οι πληροφορίες γύρω από το πόρισμα του ιατροδικαστή στην υπόθεση του 10μηνου κοριτσιού που νοσηλεύεται με παλαιότερα τραύματα, καθώς – σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά – δεν αποδίδεται με σαφήνεια το ενδεχόμενο κακοποιησης, αφήνοντας ανοιχτό και το σενάριο της παραμέλησης ανηλίκου.

Τη δυσαρέσκειά του εξέφρασε δημόσια ο παιδοχειρουργός του Καραμανδανείου Νοσοκομείου Παίδων, Βασίλης Αλεξόπουλος, ο οποίος με ανάρτησή του επέκρινε τον τρόπο διαχείρισης της υπόθεσης.

Ο ίδιος αναφέρθηκε στην ανάγκη σωστής εφαρμογής των διαδικασιών, επισημαίνοντας πως έχουν προηγηθεί προσπάθειες για τη δημιουργία πρωτοκόλλου αντιμετώπισης περιστατικών παιδικής κακοποίησης μέσω επιτροπής του υπουργείου Δικαιοσύνης.

Παράλληλα, έκανε λόγο για απογοήτευση, αφήνοντας αιχμές για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται αντίστοιχες υποθέσεις, ιδιαίτερα σε μια πόλη που στο παρελθόν έχει συγκλονιστεί από περιστατικά με θύματα παιδιά.