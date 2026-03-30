Πάτρα: Συλλυπητήρια του Αντιδημάρχου Τάκη Πετρόπουλου για την απώλεια της Μαριάννας Μολφέτα

Ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού Τάκης Πετρόπουλος, με ανακοίνωσή του εκφράζει την θλίψη του για την απώλεια της Μαριάννας Μολφέτα και συλλυπείται από καρδιάς τον αδελφό της, μπασκετμπολίστα και πρώην αρχηγό του Απόλλωνα Πατρών Γιάννη Μολφέτα, τον σύζυγό της, καθώς επίσης και όλα τα μέλη της οικογένειας της, που έχει γράψει ιστορία στον Πατραϊκό αθλητισμό.