Πάτρα: Πέθανε σε ηλικία 44 ετών η γνωστή κομμώτρια Μαριάννα Μολφέτα

Η κηδεία της θα τελεστεί αύριο
Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 44 ετών η γνωστή Πατρινή κομμώτρια Μαριάννα Μολφέτα. Διατηρούσε κομμωτήριο στη συμβολή των οδών Γούναρη και Ρήγα Φεραίου.
Ήταν παντρεμένη με τον επίσης κομμωτή Ανδρέα Ταξιάρχη, αδελφή του πρώην αρχηγού του Απόλλωνα Πάτρας, Γιάννη Μολφέτα, και ανιψιά του αείμνηστου Ανδρέα Μολφέτα. Η κηδεία της θα τελεστεί τη Δευτέρα 30 Μαρτίου 2026, ώρα 4 μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα, Νέο Πατρών, με ταφή στο Β’ Κοιμητήριο Αγίου Μηνά Λεύκας.
Το συγκινητικό μήνυμα του αδερφού της, Γιάννη: «Αγάπη μου όμορφη ήσουν πάντα εκεί για μένα και για όλους. Η καλοσύνη σου και η αγάπη σου θα μείνουν για πάντα κοντά μας. Θέλω να γράψω τόσα πολλά αλλά τα λόγια είναι ελάχιστα μπροστά σε αυτό που ήσουν. Καλό ταξίδι ομορφιά μου! Η Αγία τριάδα να αναπαύσει την ψυχή σου.»
Κύκλωμα απάτης στον ΕΦΚΑ: Στη φυλακή δύο λογιστές, ένας διαφημιστής και πρώην παίκτης ριάλιτι- Τι κατέθεσαν στις απολογίες τους
Σεισμός 4,3 Ρίχτερ στην Κεφαλονιά
Εγνατία Οδός: Το χρονικό του διπλού τροχαίου που στέρησε δύο ζωές- Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ
