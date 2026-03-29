Οι Φρουροί της Επανάστασης απειλούν ισραηλινά και αμερικανικά πανεπιστήμια στη Μέση Ανατολή- Νέες ιρανικές επιθέσεις στις χώρες του Κόλπου

Σε διπλωματικό επίπεδο, ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ιρανό ομόλογό του, Αμπάς Αραγτσί. Κατά τη συνομιλία, υπογράμμισε ότι η Ελλάδα δεν αποτελεί εχθρική χώρα για το Ιράν, ενώ αναφέρθηκε και στο ζήτημα των ελληνικών πλοίων που παραμένουν στον Περσικό Κόλπο.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, το Ιράν εξαπέλυσε επιθέσεις με πυραύλους και drones, με στόχους χώρες του Κόλπου, όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Μπαχρέιν και το Κουβέιτ. Την ίδια ώρα, εκρήξεις αναφέρθηκαν σε περιοχές του Ιράν αλλά και στον Λίβανο.

Το Ισραήλ προειδοποιεί ότι ενδέχεται να πλήξει μέσα στις επόμενες ημέρες τη στρατιωτική βιομηχανία του Ιράν , ενώ από την πλευρά της η Τεχεράνη φέρεται να απειλεί με επιθέσεις κατά αμερικανικών στόχων στην ευρύτερη περιοχή.

Με αμείωτη ένταση συνεχίζεται για 29η ημέρα ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή (29/03/2026), με απειλές και σφοδρά πλήγματα να κλιμακώνουν την κατάσταση στην περιοχή.

Καπνός υψώνεται στο βόρειο Τεχεράνη μετά από ισχυρές εκρήξεις

Τις τελευταίες στιγμές, ακούστηκαν ισχυρές εκρήξεις στα βόρεια προάστια της Τεχεράνης. Καπνός υψώνεται από την πλαγιά των βουνών της πόλης, ενώ προς το παρόν δεν έχουν διευκρινιστεί οι στόχοι των επιθέσεων.

Παράλληλα, πολλές εκρήξεις αναφέρθηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας στην Καράζ, δυτικά της Τεχεράνης. Η περιοχή φιλοξενεί πολυάριθμες στρατιωτικές εγκαταστάσεις, αλλά υπάρχουν αναφορές ότι επλήγησαν και αστικοί στόχοι, με συνέπεια την αβεβαιότητα σχετικά με την πλήρη έκταση των ζημιών και τον τύπο των εγκαταστάσεων που χτυπήθηκαν.

Οι αρχές δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιήσει επίσημες πληροφορίες, ενώ οι κάτοικοι παραμένουν σε επιφυλακή λόγω της αστάθειας και των πολλαπλών εκρήξεων στην πρωτεύουσα και τα γύρω προάστια.

Συνεχείς σειρήνες στο βόρειο Ισραήλ καθώς η Χεζμπολάχ εντείνει τις επιθέσεις

Οι σειρήνες αεροπορικού συναγερμού ηχούν συνεχώς στο βόρειο Ισραήλ, καθώς η Χεζμπολάχ εντείνει τις επιθέσεις της, αυξάνοντας την πίεση στα σύνορα με τον Λίβανο.

Οι προειδοποιήσεις για πυραύλους συνεχίστηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια του Σαββάτου και τις πρώτες ώρες της Κυριακής. Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, μέσα στην τελευταία ώρα εντοπίστηκε πύραυλος που εκτοξεύθηκε από το Ιράν με στόχο το νότιο Ισραήλ. Σειρήνες ήχησαν στις περιοχές του Νεγκέβ και της Νεκράς Θάλασσας, πριν οι αρχές ανακοινώσουν ότι το βλήμα αναχαιτίστηκε. Παρόμοιο περιστατικό σημειώθηκε και νωρίτερα, με ακόμη έναν πύραυλο από το Ιράν να αναχαιτίζεται επιτυχώς.

Την ίδια στιγμή, με τους αντάρτες Χούθι να έχουν ανοίξει ένα τρίτο μέτωπο από την Υεμένη, η ισραηλινή αεράμυνα καλείται να διαχειριστεί απειλές και από τον νότο.

Ωστόσο, το κύριο βάρος των συγκρούσεων παραμένει στα βόρεια σύνορα. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι ισραηλινές δυνάμεις συνέχισαν τη χερσαία επιχείρηση στο νότιο Λίβανο, εμπλεκόμενες σε ολοένα και πιο σφοδρές μάχες με μαχητές της Χεζμπολάχ.

Οι κάτοικοι σε παραμεθόριες περιοχές δέχονται διαρκείς προειδοποιήσεις να μεταβούν σε καταφύγια, καθώς ρουκέτες εκτοξεύονται από την άλλη πλευρά των συνόρων. Σύμφωνα με απολογισμό των ισραηλινών αρχών το βράδυ του Σαββάτου, περίπου 250 ρουκέτες και βλήματα διαφόρων τύπων εκτοξεύθηκαν από τη Χεζμπολάχ προς στόχους στο νότιο Λίβανο και εντός ισραηλινού εδάφους, καταδεικνύοντας τη συνεχιζόμενη κλιμάκωση της σύγκρουσης.



Νεκρός Ισραηλινός στρατιώτης σε μάχες στο νότιο Λίβανο

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε τον θάνατο ενός στρατιώτη στο νότιο Λίβανο. Πρόκειται για τον Moshe Yitzhak HaCohen Katz, ο οποίος, σύμφωνα με την ανακοίνωση, σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια μάχης στην περιοχή.

Σε ανάρτηση στην πλατφόρμα X, ο στρατός ανέφερε επίσης ότι τρεις ακόμη στρατιώτες τραυματίστηκαν στην ίδια σύγκρουση.

Ποια είναι η εκτίμηση του Ιράν για τον πόλεμο έναν μήνα μετά;

Ιρανοί ηγέτες, συμπεριλαμβανομένων του Προέδρου της Βουλής και του Υπουργού Εξωτερικών, δηλώνουν σύμφωνα με το aljazeera ότι το Ιράν απέδειξε τις τελευταίες εβδομάδες πως είχε υποτιμηθεί. Υποστηρίζουν ότι οι αντίπαλοί του πίστευαν πως ο πόλεμος θα ήταν μια σύντομη επιχείρηση και ότι η χώρα θα κατέρρεε μέσα σε λίγες ημέρες βομβαρδισμών και μετά την εξόντωση της ηγεσίας του συστήματος. Ωστόσο, αυτό δεν συνέβη. Αντίθετα, ο πόλεμος εισέρχεται πλέον στον δεύτερο μήνα και επεκτείνεται αντί να περιορίζεται.

Παράλληλα, δεν παρατηρείται μείωση στη στρατιωτική ισχύ του Ιράν, ούτε στον αριθμό drones και πυραύλων που εκτοξεύει εναντίον του αντιπάλου. Επιπλέον, οι Χούθι της Υεμένης έχουν πλέον εμπλακεί στη σύγκρουση, ενώ η Χεζμπολάχ στον Λίβανο συνεχίζει να προβάλλει ισχυρή αντίσταση, παρά τις εκτιμήσεις ότι είχε αποδυναμωθεί πλήρως μετά τον πόλεμο στη Γάζα.

Σύμφωνα με την ιρανική πλευρά, όλα αυτά - μαζί με τον συνεχιζόμενο έλεγχο των Στενών του Ορμούζ ή τη μερική διακοπή της ναυσιπλοΐας εκεί - αποτελούν ενδείξεις ότι το Ιράν δεν πρόκειται να ηττηθεί.

Υποστηρίζουν επίσης ότι αυτή η κατάσταση προκαλεί έντονη απογοήτευση στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, και ότι στην πραγματικότητα εκείνοι είναι που επιδιώκουν διαπραγματεύσεις, όχι το Ιράν.

Καταλήγουν λέγοντας ότι δεν πρόκειται να ηττηθούν και ότι είναι έτοιμοι να συνεχίσουν τη σύγκρουση για όσο χρειαστεί, προκειμένου να αντιμετωπίσουν αυτό που χαρακτηρίζουν ως επιθετική ενέργεια εναντίον της χώρας.

Αναχαίτιση ιρανικού πυραύλου από το Ισραήλ

Το τηλεοπτικό δίκτυο Channel 12 μετέδωσε ότι ο ισραηλινός στρατός αναχαίτισε έναν πύραυλο που εκτοξεύθηκε από το Ιράν. Η επίθεση προκάλεσε την ενεργοποίηση σειρήνων συναγερμού σε περιοχές στο νότιο Ισραήλ.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τα συστήματα αεράμυνας τέθηκαν άμεσα σε λειτουργία και κατάφεραν να εξουδετερώσουν την απειλή, αποτρέποντας πιθανές ζημιές ή θύματα.

Washington Post: Το Πεντάγωνο ετοιμάζεται για εβδομάδες χερσαίων επιχειρήσεων

Εάν ο Ντόναλντ Τραμπ εγκρίνει τα σχέδια, αναφέρει το δημοσίευμα της αμερικανικής εφημερίδας, μια τέτοια επιχείρηση θα σηματοδοτούσε μια νέα φάση του πολέμου, σημαντικά πιο επικίνδυνη για τις αμερικανικές δυνάμεις από τις έως σήμερα επιχειρήσεις.

Οι Φρουροί της Επανάστασης απειλούν ισραηλινά και αμερικανικά πανεπιστήμια στη Μέση Ανατολή

Το Ιράν κατηγόρησε τις ΗΠΑ και το Ισραήλ ότι επιτέθηκαν σκόπιμα σε «πολλά πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα» κατά τη διάρκεια του πολέμου, μεταξύ των οποίων το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο του Ισφαχάν και το Πανεπιστήμιο Επιστημών και Τεχνολογίας της Τεχεράνης.

Σε δήλωσή τους, οι Φρουροί της Επανάστασης απειλούν τα ισραηλινά και αμερικανικά πανεπιστήμια στην περιοχή λέγοντας αποτελούν πλέον «νόμιμους στόχους».