Αγρίνιο: Άνδρας συνελήφθη για οδήγηση χωρίς άδεια μετά από τροχαίο με εγκατάλειψη

Στο Αγρίνιο, άνδρας συνελήφθη από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ., καθώς οδηγούσε παράνομα χωρίς άδεια ικανότητας οδήγησης μετά από προηγούμενο τροχαίο με εγκατάλειψη.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει τα εξής:

Συνελήφθη στις 28-03-2026 στο Αγρίνιο, από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. του Τμήματος Άμεσης Δράσης Αγρινίου, ημεδαπός άνδρας, διότι σε αστυνομικό έλεγχο που του διενεργήθηκε, κατελήφθη να οδηγεί όχημα, ενώ του είχε αφαιρεθεί η άδεια ικανότητας οδήγησης λόγω εμπλοκής του σε τροχαίο ατύχημα με εγκατάλειψη.