Αγρίνιο: Άνδρας συνελήφθη για οδήγηση χωρίς άδεια μετά από τροχαίο με εγκατάλειψη

Τι αναφέρει η αστυνομία
Στο Αγρίνιο, άνδρας συνελήφθη από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ., καθώς οδηγούσε παράνομα χωρίς άδεια ικανότητας οδήγησης μετά από προηγούμενο τροχαίο με εγκατάλειψη.
Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει τα εξής:
Συνελήφθη στις 28-03-2026 στο Αγρίνιο, από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. του Τμήματος Άμεσης Δράσης Αγρινίου, ημεδαπός άνδρας, διότι σε αστυνομικό έλεγχο που του διενεργήθηκε, κατελήφθη να οδηγεί όχημα, ενώ του είχε αφαιρεθεί η άδεια ικανότητας οδήγησης λόγω εμπλοκής του σε τροχαίο ατύχημα με εγκατάλειψη.
Αγρίνιο: Άνδρας συνελήφθη με ποσότητα κάνναβης
Washington Post: Οι ΗΠΑ ετοιμάζονται για χερσαίες επιχειρήσεις στο Ιράν
Εγνατία Οδός: Το χρονικό του διπλού τροχαίου που στέρησε δύο ζωές- Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ
