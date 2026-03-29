Εγνατία Οδός: Το χρονικό του διπλού τροχαίου που στέρησε δύο ζωές- Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Σκηνές αρχαίας τραγωδίας εκτυλίχθηκαν στο νοσοκομείο Ιωαννίνων, όπου μεταφέρθηκαν τα δύο θύματα του διπλού τροχαίου στην Εγνατία Οδό το Σάββατο (28/03/2026). Ο πόνος για τον 54χρονο άνδρα, που παρασύρθηκε ενώ προσπαθούσε να βοηθήσει, και για τη γυναίκα συνοδηγό που τραυματίστηκε θανάσιμα, είναι ανείπωτος.

Το διπλό τροχαίο δυστύχημα έγινε στην Εγνατία Οδό, λίγο μετά τη σήραγγα της Δωδώνης. Τότε ένα αυτοκίνητο συγκρούστηκε με νταλίκα με αποτέλεσμα τα δύο οχήματα να ακινητοποιηθούν.

Στο σημείο έσπευσε όχημα της Εγνατίας Οδού για την ρύθμιση της κυκλοφορίας. Τότε ο 54χρονος υπάλληλος κατέβηκε για να βοηθήσει αλλά αυτές οι στιγμές έμελλε να είναι οι τελευταίες του.

Διερχόμενο όχημα τον παρέσυρε και τον πέταξε στο αντίθετο ρεύμα.

Στη συνέχεια το όχημα που τον παρέσυρε καρφώθηκε στην ακινητοποιημένη νταλίκα, προκαλώντας τον θανάσιμο τραυματισμό της 73χρονης συνοδηγού του αυτοκινήτου.