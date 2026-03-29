Βουλιαγμένη: Η συγκινητική ανάρτηση για τον 34χρονο Πλάτωνα που πέθανε στο Πηγάδι του Διαβόλου- «Αυτό το σε λίγο δεν ήρθε ποτέ»

Πώς έγινε η επιχείρηση για την ανάσυρση του δύτη
Στην τελευταία επικοινωνία που είχε με τον 34χρονο δύτη, ο οποίος ανασύρθηκε χθες νεκρός από το Πηγάδι του Διαβόλου στη Βουλιαγμένη, αναφέρθηκε με ανάρτησή της η δασκάλα μουσικής που του δίδασκε πιάνο.
Όπως εξηγεί είχε επικοινωνήσει με τον Πλάτωνα λίγο πριν τη μοιραία κατάδυση για να επιβεβαιώσει ότι ισχύει το μάθημα που είχαν κανονίσει και εκείνος της απάντησε ότι θα ξαναμιλήσουν σε λίγο. «Και αυτό το «σε λίγο» δεν ήρθε ποτέ. Πάλεψες σαν παλικάρι», της απάντησε σύμφωνα με όσα αναφέρει.
Η ίδια περιγράφει τον 34χρονο ως έναν «υπέροχο άνθρωπο με σπάνιο ήθος, ευγένεια, ευαισθησία και ένα ζεστό χαμόγελο που δεν θα ξεχάσω ποτέ».
Η ανάρτησή της
«Για μένα δεν ήταν «ο 34χρονος δύτης». Ήταν ο Πλάτωνας. Ένας υπέροχος άνθρωπος, με σπάνιο ήθος, ευγένεια, ευαισθησία και ένα ζεστό χαμόγελο που δεν θα ξεχάσω ποτέ.
Ήταν μαθητής μου στο πιάνο. Σε μεγάλη ηλικία πήρε την απόφαση να με πάρει τηλέφωνο και να στραφεί στη μουσική, για να μπορέσει να εκφράσει όσα είχε μέσα του. Πάντα άψογος, πειθαρχημένος και οργανωμένος μέχρι την παραμικρή λεπτομέρεια.
Μου έστελνε συχνά βιντεάκια κάθε φορά που κατάφερνε ένα κομμάτι, με χαρά και περηφάνια, σαν μικρό παιδί.
Λίγο πριν γίνει το συμβάν στα Λιμανάκια, του έστειλα μήνυμα για να δω αν ισχύει το μάθημά μας την Τρίτη.
«Λογικά ναι», μου απάντησε. «Ξαναμιλάμε σε λίγο».
Και αυτό το «σε λίγο» δεν ήρθε ποτέ.
Πάλεψες σαν παλικάρι.
Καλό ταξίδι, Πλάτωνα».
Πώς έγινε η επιχείρηση για την ανάσυρση του δύτη
Τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν τόσο κατά την επιχείρηση για την ανάσυρση του 34χρονου δύτη από το Πηγάδι του Διαβόλου στη Βουλιαγμένη όσο και κατά την προετοιμασία, περιέγραψαν οι επικεφαλής των δύο ομάδων δυτών που μετά από 3,5 ώρες κατάφεραν σήμερα να βγάλουν από το σημείο που είχε εγκλωβιστεί τη σορό του άτυχου άνδρα.
Όπως εξήγησε ο σπηλαιοδύτης Αντώνης Γράφας «είχαμε το φαινόμενο της ρουφήχτρας που δημιουργεί ένα επιπλέον πρόβλημα. Το πήγαμε βήμα-βήμα και με τον συντονισμό που είχαμε με τα εξειδικευμένα παιδιά του λιμενικού καταφέραμε να ανασύρουμε τη σορό».
Σύμφωνα με τον ίδιο «δυστυχώς επειδή ο καιρός γύρισε δυτικός είχαμε ορατότητα ενός μέτρου, συν ότι ρουφάει προς τα μέσα και όλο αυτό δεν βοηθάει να επικοινωνήσεις εύκολα ακόμα και με όποιον είναι δίπλα σου».
Εξήγησε, ακόμα, ότι «στην πρώτη κατάδυση μπήκαν δύο άτομα, στη δεύτερη μπήκαν πέντε. Είχαμε και τρίτη ομάδα που περίμενε».
Ερωτηθείς, δε, για το αν μίλησαν με τους γονείς του άτυχου 34χρονου έκανε λόγο για μια «πολύ συγκινητική κατάσταση. Τα λόγια τους μας πρόσθεσαν ένα ακόμα βάρος στους ώμους μας από τη στιγμή που είπαμε ότι θα το κάνουμε. Εκεί είπαμε πρέπει να βγει ο άνθρωπος».
«Μόνος σου δεν βγαίνεις»
Για «μία πάρα πολύ δύσκολη επιχείρηση την οποία εκτέλεσαν από κοινού η ομάδα βατραχανθρώπων της Μονάδας Υποβρυχίων Καταστροφών του Λιμενικού Σώματος και η ομάδα σπηλαιοδυτών» έκανε λόγο ο αρχιπλοίαρχος Ιωάννης Παπαδάκης, ο διοικητής της Μονάδας Υποβρυχίων Καταστροφών του Λιμενικού Σώματος.
Έκανε λόγο για «ένα δύσκολο έργο το οποίο εμπεριείχε ρίσκο. Γι' αυτό και μας πήρε τόσες μέρες, ώστε να κάνουμε την προετοιμασία την οποία έπρεπε για να κάνουμε την κατάδυση και την επιχείρηση των ανθρώπων των δικών μας, των ομάδων μας δηλαδή, καταδυτικώς όσο γίνεται πιο ασφαλή».
Όπως εξήγησε από την πλευρά του «αυτό το πηγάδι κάτω έχει μεγάλους κινδύνους. Όταν φτάσεις στο κατώτατο σημείο του, που είναι γύρω στα 29 με 30 μέτρα, και τολμήσεις να μπεις σε κάποια σήραγγα την οποία έχει, αντιλαμβάνεσαι από το πρώτο δευτερόλεπτο ότι η ταχύτητα των ρευμάτων είναι τόσο μεγάλη, που αν τολμήσεις να μπεις εκεί μέσα σχεδόν είναι αδύνατο να μπορέσεις να επιστρέψεις, εάν δεν έχεις αναμονές με χοντρά σχοινιά ώστε να μπορέσεις να τραβηχτείς πίσω ή να σε βοηθήσουνε και έτεροι δύτες. Μόνος σου με πεδιλιές είναι πάρα πολύ δύσκολο να επιστρέψεις.
«Δόξα τω Θεώ η επιχείρηση στέφθηκε με επιτυχία. Τα καταφέραμε, ανασύραμε τον δύτη ώστε να τον παραδώσουμε στους γονείς, οι οποίοι με πόνο περιμένουνε να πάρουνε το παιδί τους για να το χαιρετήσουνε όπως πρέπει» κατέληξε ο αρχιπλοίαρχος Παπαδάκης.
